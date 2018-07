Dilema para elegir un nuevo favorito en el Mundial... (Opinión)

Arrancan las semifinales del Mundial y nos enfrentamos a un dilema inesperado: ¿a quién le vamos a regalar nuestros afectos? No digo rezos, solo los afectos, porque lo demás ya se nos agotó en octavos de final. La respuesta sería sencilla si entre los semifinalistas se hondearan las banderas de los favoritos que nos decepcionaron.

Pero como no, toca escarbar en todo tipo de argumentos para tener alguna afinidad: ya sea el juego mágico de los belgas, la velocidad francesa, la media distancias croata –o su hermosa camiseta a cuadros rojos y blancos– o el poderío aéreo inglés, aunque en ese caso nos tocaría decirlo en voz bajita.



Pero hay que escoger. Recuerden que ustedes, los verdaderos futboleros, nunca dicen ‘que gane el que sea’. Así que decidan y díganlo con firmeza, así no estén convencidos: ¡Croacia! ¡Bélgica! ¡Francia!, o el otro que, sabemos, es muy bueno.



En el fútbol suele pasar que cuando nuestro equipo ya no compite, escogemos al más débil, como una causa común de resistencia. Pero, en este caso, hasta ese argumento se nos resbala porque los 4 son parejos. Si acaso hay un desafío entre dos que ya ganaron una vez el mundial, hace rato (Inglaterra y Francia), y dos que nunca lo han ganado (Bélgica y Croacia). Eso, quizá, los puede orientar un poco.



Pero si siguen indecisos, y teniendo en cuenta que todos son europeos, lo que nos impide una afinidad geográfica, qué tal si mejor miramos las estrellas, que ya no son ni Neymar, ni Messi ni Cristiano. Ahora son el talentoso Hazard, de Bélgica; el veloz Mbappé, de Francia; el preciso Modric, de Croacia, y el inglés que todos conocemos y no pronunciamos porque nos da dolor de cabeza, pero que sabemos que es un goleador voraz. En fin, figuras es lo que hay en los semifinalistas, y quizá ya estemos más confundidos.



Propongo entonces repasar lo que han hecho estas selecciones en sus cinco partidos. Bélgica (siempre arranco con los belgas, ¿será por algo?) ganó 5; Francia, 4; Croacia, 3, igual que los ingleses. Eso nos puede dar luces. Si no, no se decepcione. El Mundial no se ha acabado, y créame que luego lo extrañará. Por ahora, arriésguese, encuentre afinidad, la que sea, porque una semifinal en la que no empeñe las emociones no le va a saber igual.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET