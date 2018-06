Meluk le cuenta… (¡Solo nos quedan 63 partidos y la clausura!)

Comenzó el Mundial. ¡Por fin! Cuatro años que se creían eternos se pasaron volando desde Brasil 2014, esa Copa del Mundo inolvidable para los colombianos y su selección; ese ‘Mundialazo’ de cinco partidos jugados y James Rodríguez como el goleador y la gran revelación que elevó al país a un estado de feliz conmoción.

En el Estadio Luzhniki de Moscú, Vladimir Putin le dio la bienvenida al mundo a esta potencia Rusia, el cantante británico Robbie Williams fue el centro del show con su actitud del ‘chacho’ del curso con varios de sus pegajosos éxitos como ‘Angels’, ‘Rock DJ’ y ‘Let me entertain you’, aunque la nota más alta –literalmente- fue la que puso la soprano local Aída Garifullina, que entró a la cancha escenario montada en un pájaro de fuego de bailarines.



Una ceremonia de inauguración limpia, colorida, festiva, corta y moderada. Bonita. Eso sí: después de la majestuosa y alucinante apertura de los Olímpicos de Beijin-2008, todas estas aperturas parecerán de alguna manera izadas de bandera de colegio, por más que Robbie Williams no desentone al lado de una imponente voz o que la impactante modelo y embajadora del torneo, la rusa Vioctoria Lopyreva, fuera la brillante chica de rojo cereza y su vestido fueran las curvas de un tobogán. Verla provocó hambre y vértigo.



El primer juego de la Copa de los superpesados del fútbol fue entre dos equipos supeligeros. El triunfo 5-0 de Rusia sobre Arabia se debió por la responsable inercia ofensiva, la mayor potencia física y la velocidad. Los ‘baisanos’, que intentaron ser tímidamente tocadores, fueron muy controlados y muy inferiores contra un ‘no bueno’. Rusia debió y pudo hacer más goles. No sea el diablo y le vayan a faltar en un posible desempate. ¡Escasamente metió cinco!



Con una manito Rusia saludo al planeta en su Mundial.



Ojalá y esta victoria local haga que los rusos se metan más en el cuento de la Copa del Mundo, que por ahora parece lejana, distante y fría para la gente que, lejana distante y fría, llena el metro de Moscú y camina a pasos ligeros en las calles. Para el ruso común el Mundial, quizás, se está jugando en Madagascar.



Incluso a la llegada y salida del estadio, el poco ambiente de carnaval de fútbol lo pusieron los fanáticos extranjeros, empezando por los bulliciosos argentinos, brasileros, colombianos, peruanos y mexicanos. Los latinoamericanos y su desorden de cánticos y brincos.



Cuatro años pasaron muy rápido para solo es un mes fugaz de fútbol. ¡Apenas nos quedan 63 partidos y otro ‘acto cultural de colegio’: la ceremonia de clausura! ¡A disfrutar al máximo que por fin comenzó el Mundial!



Meluk le cuenta…

​

GABRIEL MELUK

Enviado especial de EL TIEMPO

Moscú