Meluk le cuenta… (Falcao, usted tiene la razón)

Usted, Falcao, tiene toda la razón. Nos estamos enredando en eso del cómo ganar. Primero ganemos y después ya veremos. El domingo no hay alternativa y hay que vencer a Polonia sea como sea, como usted bien lo dijo este jueves en la rueda de prensa de Kazán.



Capitán: con su permiso, firmo sus palabras como si fueran mías: “No hay nada más que ganar...”, “Nos jugamos la vida...” “¡Es ellos o nosotros!”.

Comparto también con usted, capitán, eso de que nos hemos vuelto la quintaesencia del triunfo. Usted lo dice con tacto: “Somos un país muy exigente en los medios del cómo se gana…”.



Lo entiendo, en serio, pero le quiero recordar que estamos en las que estamos porque no ganamos, que contra Japón perdimos bien porque jugamos muy mal. Por eso estamos en este lío. Y, aplicando el sentido de sus pragmáticas frases, que repito en coro con total convicción, de haber salvado el punto en el primer partido, al menos rescatando un empate, habría sido fantástico, pero se terminó con las manos vacías. Eso ya no fue. Eso no pasó. Eso ya no importa.

Que no nos vaya a pasar la de Perú: que jugaron como nunca y perdieron como siempre. ¡Cuidado, que eso ya nos ha pasado tantas veces...!

Está claro que siempre se busca lo mejor de lo mejor: ganar, gustar y golear. Las famosas tres ges del fútbol. Le puedo añadir una cuarta: gozar. Incluso, yo escribiría las tres bes: bueno, bonito y bailando. Y también nos podemos poner filosóficos y hablar de que jugar bien es la vía más rápida y directa hacia el triunfo.



Pero si el domingo contra Polonia no se juega bien, pues simplemente ganen, así sea a pura alma y canilleras.



“Hoy estamos obligados a ganar y debemos hacer todo lo posible por ganar. Si podemos ganar jugando bien, pues, bueno; porque eso refuerza la confianza, pero lo que importa y lo que yo deseo es ganar como sea”, usted bien lo dijo, capitán.



¡Comparto todas y cada una de las letras de esas 38 palabras pronunciadas con sinceridad profunda y lógica simple!



Ese cuento de que en el fútbol ganar es lo menos importante solo vale siempre y cuando se gane.



Falcao: usted tiene toda la razón. Seguro que sí.



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

Enviado especial – Kazán

En Twitter: @MelukLeCuenta