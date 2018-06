Por favor, concentrémonos en lo que viene (Opinión)

A pocas horas del juego decisivo frente a Polonia se está hablando más de la interferencia de empresarios que del partido que nos puede dar vida pensando en la clasificación a octavos de final.

No se puede negar que estas fantasías o realidades tienen como origen el permisivo comportamiento del técnico José Pékerman, quien desde hace mucho tiempo permitió que Pascual Lezcano conviviera con la Selección, a sabiendas de que tiene el rótulo innegable de empresario.



Hoy se habla también de otros empresarios, uno venezolano y otro colombiano, y otro tipo de personajes con carácter de intrusos que se inmiscuyeron en la entraña de la Selección, supuestamente para hacer de las suyas, poniendo y sacando jugadores.

Por momentos nos hemos olvidado de que hoy lo más importante es reconstruir un equipo alrededor de un objetivo: ganarle a Polonia y después a Senegal para seguir con vida en este Mundial.



No propongo que nos olvidemos de cosas que, verdaderas o falsas, deberán ser aclaradas por Pékerman y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, cuando esta cita termine.



Pero, ahora, dediquémosnos más al plan de juego frente a los polacos, en el que esperamos a Mateus Uribe recibiendo la oportunidad de ser el complemento de Wílmar Barrios en la primera línea del medio campo. Además, no es mala idea que Abel Aguilar esté desde el inicio para armar una línea de tres en la mitad del campo.

Distinto a lo que muchos piensan, yo no toco la defensa, porque creo que con una línea más densa delante de ellos habrá más seguridad.



Frente a Polonia, requerimos de un James Rodríguez liberado de algunas misiones defensivas para que, junto a Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García, exploten las debilidades de Polonia, que quizás vuelva al sistema de tres centrales y los volantes laterales.



Lo que viene debe ser concentrarnos en los juegos, en los que nos vamos a jugar la vida y la continuidad en esta Copa del Mundo. El partido de los empresarios lo discutimos cuando todo esto haya terminado: en ese momento, todos deberán dar la cara, más allá de los resultados.





El Profe…

​

PACHO VÉLEZ

Enviado especial de Fox Sports