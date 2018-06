El verdadero Mundial comienza este viernes con 2 partidazos… (Opinión)

Como abrebocas no estuvo mal cinco goles. Pero para el paladar fino de los que desean ver un equipo de contenido el Mundial de Rusia 2018 aún no ha comenzado.

Nadie discute que la superioridad Rusa fue aplastante, pero Arabia Saudí parecía una selección de ingenuos amigos que saben jugar a la pelota pero que están años luz del nivel de una Copa del Mundo.



El verdadero mundial debe comenzar este viernes. Vienen dos platos fuertes: Uruguay vs. Egipto, en Ekaterimbugo, y España vs. Portugal, en Sochi.



Los charruas ilusionan por su juego equilibrado, directo, veloz y fisico. Su propuesta nace del orden y liderazgo de Diego Godín en defensa y la versatilidad en los movimientos para llegar y estar en el área de Édinson Cavani y Luis Suárez. No oculto mi simpatía por el equipo coherente del ‘Maestro’ Tabárez, que, sin duda, será un rival de respeto para los archifavoritos para ganar el título.



Egipto es un oasis con un lago llamado Mohamed Salah. Su juego de faraón es un golpe anímico para los suyos y a la vez una jaqueca para Fernando Muslera, el portero uruguayo. Su recuperación de la lesión de hombro apurada lo puede tener disminuido ante un rival tan atlético.



España, ante Portugal, tiene el orgullo herido y un pretexto perfecto para mostrar el carácter. Fernando Hierro, que llegará con 48 horas en el cargo al primer partido, no cambiará nada de lo que trabajó Julen Lopetegui. La duda es: ¿podrá replantar un momento de juego sin la experiencia de un gran técnico?



Portugal sabe que España es una cajita de sorpresas, pero si alguien conoce el pasillo descubierto ibérico es Cristiano Ronaldo, que se ha metido en él cuando entrena con el Real Madrid y en plena competencia en la liga española.



De Marruecos vs. Irán me sentaré, como ustedes, a dejarme sorprender. Aunque lo dudo.



PACHO VÉLEZ

Enviado especial de Fox Sports