Las lecciones de los rivales (Opinión)

El último de los equipos suramericanos en entrar en competencia en Rusia 2018 será Colombia.



Uruguay, Argentina y Perú, tres de los rivales con los que la Selección peleó mano a mano la clasificación (Brasil estaba en otro lote) ya sumaron sus primeros minutos. Y dejaron lecciones para tener en cuenta en el juego frente a Japón

De Uruguay hay que reconocer una virtud y un defecto. Lo bueno: el corazón, el espíritu de lucha, la paciencia para ver cómo se resquebrajaba un rival que salió a cuidarse y estuvo a muy poco de conseguir un empate.



Lo malo de Uruguay: está tratando de cambiar en algo el estilo de juego, trata de buscar un mejor sostenimiento del balón y eso sacó del área a Luis Suárez, su goleador, que terminó retrocediendo mucho para buscar la pelota.



La lección para Colombia: no es tiempo de intentar tener algo muy distinto a lo que ya está funcionando. Hay que hacer ajustes, eso sí. Lo de Argentina es el mejor ejemplo de lo qué pasa cuando se hace todo mal, desde el presidente de la AFA hasta el ayudante del utilero, pasando por un técnico sin carácter ni rumbo y un grupo de jugadores con algo de indolencia, a la espera de que el único fuera de serie que tienen, Lionel Messi, resuelva.



Y cuando el 10 no puede, pues no hay respaldo. No hay que depender de un solo jugador, en el caso de Colombia, por más James o Falcao que haya disponibles.

Perú pecó por falta de experiencia y de definición. El penalti errado por Christian Cueva es una muestra del nerviosismo que, a estas alturas de la vida, ya no debería tener Colombia en un escenario de este tipo.



El equipo de Gareca mereció algo más, pero no supo definir. Ahora llega colgado a su segundo partido, frente a Francia.



Para Colombia es clave empezar bien. Y ese empezar bien pasa por ganar. A Uruguay no le sobró mucho, pero lo que hizo en el segundo tiempo le alcanzó para sacar como figura al portero rival, estrellar un tiro en el palo y salir ganador.



Argentina pateó más de 20 veces al arco y eso al menos se le rescata. Y Perú tuvo amor propio y nunca se rindió. Todas esas son lecciones que Colombia también puede aprender. Llegó la hora. Colombia está lista, más allá de no haber tenido competencia en los últimos 17 días. Hay que demostrar que ese tiempo de trabajo sirvió para corregir errores y que lo que les pasó a los rivales también sirve de lección, tanto lo bueno como lo malo.







ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc