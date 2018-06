La oda a los defensas goleadores… (Opinión)

Un nombre muy sonoro para los que tenemos más de 40 años y nos tocó seguir a la Selección Colombia en las épocas duras, en las que los Mundiales eran cosas de otros y nos tocaba hacerle fuerza a Argentina y Brasil, era el de Miguel Augusto Prince, el ‘Nano’, un flaco de crespos y bigote, nacido en Ocaña, que jugaba en Millonarios.

Recio, fuerte, pegador, se destacaba por ser cobrador de penaltis y por su juego aéreo. Cada vez que, por motivos profesionales, tenemos que ir a Perú, los colegas de ese país preguntan por él: cada vez que los veía les marcaba gol. Y fue él el autor del tanto con el que Colombia le ganó por primera vez a Argentina, por allá en 1984. Aún hoy, Prince es el defensor central con más goles con la Selección: marcó siete.



El dato no había tenido mucha relevancia hasta la aparición de Yerry Mina, hoy por hoy, el máximo artillero de Colombia en Rusia 2018. Mucho más técnico, sobrio, Mina se está ganando un lugar a punta de buen rendimiento, goles y alegría. Y a ese muchacho nacido en Guachené, cinco años después del retiro de Prince, le debemos buena parte de la clasificación a los octavos de final del Mundial.



Prince no es el único zaguero central que se destacó como goleador de ocasión con la camiseta amarilla (o con la zapote, porque también le tocó usar esa). Que no se nos olvide que el único título oficial que hoy tiene la Selección Colombia, la Copa América de 2001, se ganó con un gol de un extraordinario zaguero central, Iván Ramiro Córdoba, uno de los que le abrió camino a los jugadores colombianos en Europa, tras su paso por el Inter. Córdoba tiene cinco tantos con la Selección, pero ese del 29 de julio de 2001 es inolvidable.



Su fiel compañero de zaga, Mario Alberto Yepes, también hizo goles con la Selección. Seis, para ser más exactos, entre ellos varios en juegos oficiales, como los dos a Paraguay en el cierre de la eliminatoria para Brasil 2014, uno a Nueva Zelanda en la Copa Confederaciones 2003 en la que recordó sus inicios de delantero y la metió de tijera desde el borde del área. Pero el más famoso que hizo no valió: el de Brasil 2014, en el último de sus 102 juegos con Colombia.



Yepes fue líder de la Selección y clave hace cuatro años en el Mundial por su liderazgo. Mina, con otras características, se está volviendo un jugador fijo en la nómina. Seguramente ahora lo van a marcar más. Pero el zaguero del Barcelona (¡Que no lo dejen ir!) tiene la inteligencia para desmarcarse y hacer daño. No en vano ha marcado 24 goles en su carrera. Que siga haciendo historia.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc