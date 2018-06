Aún no hay un gran equipo… (Opinión)

Vamos para 50 de los 64 equipos, y aún no hemos encontrado el gran equipo de Rusia 2018. Pinceladas de algunos, chispazos de otros, pero, en general, muchos de los favoritos están en deuda, así la gran mayoría hayan llegado a los octavos de final. Y ni hablar de Alemania, que hizo el que puede ser el peor mundial de su historia. Aunque lo de Francia en octavos de final comienza a ilusionar.

Solo tres equipos (Bélgica, Croacia y Uruguay) hicieron campaña perfecta en la fase de grupos, pero ninguno de ellos ha deslumbrado. Lo de los belgas hay que mirarlo con pinzas: es un equipo bien formado, con grandes figuras, pero aún no sabemos cuál es su real potencial. Les pasó por encima a dos equipos muy débiles, Túnez y Panamá, y el partido con Inglaterra no es punto de referencia: fue un amistoso entre suplentes.

​

Uno de los resultados más sonoros de lo que va de la Copa del Mundo fue la goleada de Croacia a Argentina. Esa, tal vez, es la mejor demostración de fútbol de la primera fase, aunque también hay que resaltar la debilidad de Argentina: resultó ser un equipo sin rumbo, al que no pudo salvar ni el talento de Messi ni el corazón del resto del plantel. Es el final de un ciclo. A lo de Croacia, en términos de brillo, se suma el partidazo de Colombia frente a Polonia, de lo más agradable que se ha visto, más allá del nacionalismo.

​

A Uruguay no le pidan que brille. Gana con lo justo, incluso, el día del 3-0 con Rusia. El hecho de dejar el alma, sumado a que tiene un ataque letal, le sirvió para dejar afuera a un Portugal que venía de más a menos y perdió insólitamente el primer lugar del grupo con una España que aún no brilla.

​

Francia ilusiona. De la mitad para adelante, un equipo muy interesante, con gambeta, con gol. De la mitad para atrás, Perú lo puso en problemas y no le hizo daño por falta de contundencia. Y la tan criticada Argentina le marcó tres. Para revisar.

​

De resto, la primera fase dejó como notas destacadas el orden de Suecia, la voluntad de mejorar de Rusia, algunas cositas de Brasil (no muchas) y la contundencia de Inglaterra frente a los mismos equipos débiles a los que goleó Bélgica. Pinceladas, nada más. Falta la obra maestra.



El profe…



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc