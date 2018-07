Orden y paciencia… (Opinión)

Un equipo, no vamos a decir el nombre, pero que tiene historia, llegó al Mundial, alcanzó los cuartos de final y luego se despidió del torneo, eliminado por otro que, al final, terminó como campeón. Eso, por estos lados del mundo, tan tropicales, hubiera puesto a dudar acerca de la capacidad del plantel y del cuerpo técnico.

Dos años después, esa misma selección, con un retoque de nombres, fue local en un torneo continental. La meta, cómo no, era salir campeón. Pero llegó a la final y la perdió. Eso, por esta parte del mundo, era para sacar al técnico.



Ahora pongámosle nombre a ese equipo: Francia. Y pongámosle nombre al director técnico: Didier Deschamps. Los directivos de la Federación Francesa de Fútbol le dieron continuidad y le tuvieron paciencia. Hoy celebran, merecidamente, ser campeones del mundo.



Esa misma historia, con algunos cambios, podría contarse por Suramérica. Argentina, por ejemplo: bicampeón del mundo. En el Mundial, hace cuatro años, no solo pasó de los cuartos de final: llegó a la final. La perdió en tiempo extra, frente a Alemania. ¿Qué pasó con el técnico, Alejandro Sabella? Se fue.



Argentina comenzó un nuevo proceso para la Copa América de Chile. Llegó a la final y perdió con el local. Lo dejaron, pero la confianza no era la misma. Volvió a llegar a una final, la de la Copa América Centenario. Y volvió a perder. Ya la AFA como institución iba de tumbo en tumbo. Martino no tuvo con qué armar una nómina para ir a los Juegos Olímpicos de Río. Y se fue.



Desde entonces, pasaron dos técnicos más (Bauza y Sampaoli) y llegó el fracaso que todos vimos en Rusia. Este domingo, la AFA anunció la salida de Sampaoli.



Tanto Francia como Bélgica (que acaba de hacer el mejor Mundial de su historia, con un proceso a largo plazo, con casi la misma base de Brasil 2014, a pesar de tener un entrenador distinto), o como Inglaterra (que está armando un equipo con el título en Catar 2022 como meta) mostraron las claves para lo que viene: orden y paciencia. Algo que por acá en Suramérica no abunda: ni proceso, ni orden ni paciencia. El único país que está haciendo algo parecido es Uruguay, que lleva 12 años con la misma cabeza visible, el maestro Tabárez. Ya tuvo una semifinal, un título de Copa América y esta vez les alcanzó hasta cuartos de final. Pero falta mucho por aprender.



En esas épocas en que la tierra arrasada parece ser la constante en las selecciones suramericanas, sería bueno vernos en ese espejo de los europeos. A Deschamps le tuvieron paciencia. Hoy Francia es el merecido campeón.



El torneo de Ascencio...



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc