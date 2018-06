España, la favorita que se puede estar desmoronando… (Opinión)

Una Selección que partía como candidata al título podría haber quedado desmoronada, por una decisión calenturienta a 48 horas del debut en el Mundial. España, que ya fue campeona del mundo, manejó su crisis como un equipo del tercer mundo.

Luis Rubiales no lleva un mes como presidente de la Real Federación Española de Futbol. Antes de eso había sido directivo de la agremiación de futbolistas. Y se le está notando la falta de experiencia. Está en todo su derecho de sentirse traicionado. ¿Pero dejar a España sin cabeza a dos días del Mundial? Faltó manejo.



Ahora, Julen Lopetegui no tuvo un discurso coherente. Había aislado a los jugadores de las redes sociales y les había pedido que se concentraran en la Selección. Mientras tanto, él mismo negociaba con el Real Madrid. Contradicción total.



Y ni hablar del Real Madrid, que antepuso sus intereses a los de la Selección. Si lo tiene arreglado, manéjelo en silencio. Si se filtraba a la prensa (algo normal en era de redes sociales), lo podían negar (qué también ha pasado).



Pero al soltar la bomba, sembró las dudas sobre si Lopetegui iba a favorecer a los jugadores de su nuevo club. También lo dejaba mal parado con la gente y la prensa. Y con un grupo difícil en el sentido regional que tiene esa Selección.



Rubiales quiso dar un golpe de mando y decir “aquí mando yo y punto”.



Los capitanes del equipo, Sergio Ramos, Iniesta y David Silva, y otros referentes como Piqué, Sergio Busquets y Pepe Reina, intentaron convencerlo de no echar a Lopetegui, pero no tuvieron éxito.



Un mal Mundial será un duro golpe a su credibilidad como dirigente.

No hay ninguna razón deportiva para la destitución de Lopetegui. Se va invicto, con 14 partidos oficiales sin perder, con 9 victorias y un empate y con su equipo marcando gol en todos los juegos. Por eso la selección de España llegó como enorme favorita.



Y ahora, el elegido para apagar el incendio es Fernando Hierro, que tiene más nombre que antecedentes, y agarra una papa caliente. Si queda campeón, reafirma el peso de un buen grupo de jugadores y pone a pensar sobre la importancia de un técnico.



