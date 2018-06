Volver a lo básico… (Opinión)

La derrota de Colombia frente a Japón, en el debut en el Mundial de Rusia 2018, tuvo mucho que ver con el planteamiento del técnico José Pékerman. Si algo había caracterizado al DT argentino era su coherencia para plantear los partidos, en la mayoría de las veces. Cuando se puso a inventar, sufrió derrotas dolorosas, como el 2-0 en Uruguay en la eliminatoria pasada, o el desastroso primer tiempo frente a Chile, en esa misma ruta hacia Brasil, un 0-3 que los jugadores levantaron a punta de corazón.

Pékerman se puso a inventar en el primer partido del Mundial. Así le fue: terminó jugando con una defensa nueva, una pareja de volantes de marca que solo había arrancado una vez como titular (en el amistoso frente a Egipto) y con un extremo que nunca (léase bien, nunca) había sido titular con la Selección, José Heriberto Izquierdo.



Ojalá que esa lección haya quedado aprendida. Bien, mal o regular, con deuda futbolística en muchos partidos, con momentos brillantes en otros (como el segundo tiempo en Chile, los dos partidos frente a Ecuador, el segundo tiempo del amistoso con Francia), el equipo tiene una base que consiguió el primer logro, volver al Mundial, y que venía con buenas opciones de repetir lo de Brasil. No es hora de ponerse a inventar: lo que está en juego es la continuidad en la Copa del Mundo. El tiempo de los ensayos pasó hace rato.



A Pékerman hay que reconocerle muchas cosas. Nos volvió a poner en el mapa, nos llevó a hacer el mejor Mundial de nuestra historia, ayudó a darles brillo a muchos jugadores y a que equipos grandes de Europa se fijaran en ellos. Pero en este primer partido de Rusia 2018, el principal responsable fue él. Esperemos que esa cruzada de cables no se repita. Ya ha demostrado que puede enderezar el rumbo cuando el equipo se desvía del camino.



Los jugadores también tienen con qué darle vuelta a la situación. Saben lo que se juegan. Conocen lo que tienen al frente: por ejemplo, Falcao comparte día a día con Kamil Glik, James fue socio de Lewandowski durante todo un año. Seguro que no les tienen miedo.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc