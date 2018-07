Renovación… (Opinión)

Cada que termina un proceso mundialista, la palabrita comienza a sonar por todas partes: renovación. Si el resultado es malo, se pide cambiar desde el presidente de la Federación hasta el bus (a algunos les convendría, como a Argentina, por ejemplo). Pero cuando hay una base que ha funcionado, lo lógico sería mantenerla. Es el caso de Colombia.

Este cuerpo técnico, con José Pékerman a la cabeza, ha logrado los mejores resultados de la Selección en la historia de los mundiales. Si hay voluntad, vale la pena mantenerlo. Este martes, justamente, renovaron el contrato de Joachim Löw, el técnico de Alemania, pese a la eliminación en primera fase. Le respetaron el proceso y el trabajo. Hay otro ejemplo, el de Uruguay con el maestro Tabárez, que va por su cuarto Mundial y en este es candidato al título.



Vienen dos dudas: la primera, si Pékerman quiere seguir. La segunda, si la Federación quiere que siga. La primera no tiene respuesta. La segunda, oficialmente, tampoco, aunque Ramón Jesurún, el presidente de la Federación, parece ser partidario de la continuidad.



Hay una base. Ospina, Arias, Dávinson Sánchez, Mina, Mateus Uribe, James, Quintero, Muriel y Borja, entre otros, tienen la edad y el talento para llegar a Catar 2022. Hay que pensar, ahora sí, en renovar otras posiciones. Los mayores de 30, como Carlos Sánchez, Bacca, Falcao, difícilmente llegarán a la siguiente Copa del Mundo. Pero trazaron un camino. Ojalá ese camino pudiera ser con Pékerman, más allá de algunos errores de planteamiento. Y si no, que no se vayan a equivocar a la hora de buscar su reemplazo. Lo que se ha ganado en estos seis años no se puede tirar a la basura.



El torneo de Ascencio…

​

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc