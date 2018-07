Bélgica: con fútbol y táctica (Opinión)

La Selección de Bélgica, con gran estructura táctica, bien posicionada en el campo de juego; con rápidas transiciones de defensa a ataque y de rápida reorganización; con especiales variables tácticas, manejo de relevos y un contundente contraataque, eliminó a un favorito como Brasil y es candidata a pelear el título en Rusia 2018.



Con un posicionamiento táctico 4-3-3 se distribuye bien en el campo de juego, para asegurar sus resultados, varía y se posiciona en un 5-3-2 que le asegura estos.

Maneja bloques zonales para presionar en campo contrario, o bloques con gran reducción de espacios en su propio campo, para respaldarse con sus líneas casi dentro del área y quitarle juego de área al contrario, para no dejarlo encontrar posibilidades.



Su bloque 4-3 y 5-3 se respalda entre sí al maximo, ejerciendo una presión directa sobre el poseedor y desequilibrante, como lo hizo con los talentosos brasileños Neymar, William, Douglas Costa y Coutinho, a quienes eliminó del partido haciéndoles doblajes y quitándoles su improvisación individual.



Su funcionalidad defensiva zonal es rápida y agresiva. Maneja una reorganización rápida y colectiva con excelentes relevos, especialmente con los hombres de ataque, Romelu Lukaku, Eden Hazard y Kevin de Bruyne que rotan y hacen un aporte enorme en defensa.



Sus acciones de ataque son múltiples. Lukaku (explosivo, técnico y contundente en la definición), Hazard (potente en los cambios de ritmo y en el 1:1 que lo deja siempre en acción de gol) y De Bruyne (alternando la creatividad con el acompañamiento y la definición) son los hombres que ejercen el ataque belga, acompañado de los desdobles de Fellaini, Meunier o Chadli, que rompen y pisan el área.



Su control de juego con la pelota tiene sus diferentes ritmos: así como son explosivos, manejan la pausa para acomodarse y desesperar al contrarió.



Los belgas hacen un fútbol rápido que busca profundidad y área, saben manejar los tiempos y los espacios del juego, para no quedar mal parados, igual manejan los cambios de ritmo con el que han sacado provecho por la potencia y velocidad de sus hombres de ataque.



No va a ser fácil controlar al equipo belga, que muestra un equipo maduro y experimentado para buscar la final y hacer historia.



Bélgica es un equipo colectivo en su accionar ofensivo o defensivo, agresivo en su juego defensivo, donde todos aportan, e igual en su intención de atacar, el que por momentos es masivo y con riesgo. Será un adversario difícil de vencer.











Jorge Luis Pinto

DT y panelista de Fox Sports

En twitter: @JorgeLPintoA