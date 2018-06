Meluk le cuenta… (De la mano peluda al pie de seda)

Juan Fernando Quintero fue titular en la Selección Colombia en la derrota contra Japón porque, además de la fatiga muscular de James Rodríguez, una mano peluda, maloliente y negra lo habría metido en la alineación de José Pékerman.

La versión salió disparada desde Moscú, y en Colombia rebotó en eco. A mi celular, por ejemplo, llegaron mensajes de “personas del fútbol” indignadas por la alineación de Quintero y de José Heriberto Izquierdo en la derrota contra Japón. Supongo que así les llegaron a más.



Repetían que esa mano negra mueve los hilos de Selección como marioneta, como dicen que los mueve desde hace años. Llevo meses buscando documentos serios que me permitan publicar eso en EL TIEMPO: una firma de una empresa fachada, una transacción bancaria de un testaferro o un socio, un papel de Panamá, un Wikileaks, una víctima que no aceptó un soborno…



Tampoco he logrado convencer a esos denunciantes de que revelen “lo que saben” con papeles o testimonios sólidos o que lo digan con sus nombres y mostrando sus caras.



Hay un viejo chiste. El padre le dice a su pequeño hijo que se suba a un armario para saltar a sus brazos. El niño brinca y el padre se quita. Al estrellarse contra el piso, le dice: “No confíes nunca ni en tu padre”. Y en el fútbol es así. No meto las manos al fuego por nadie, y si salto del armario sé que no habrá brazos para esperarme en la caída. En el fútbol no puedo jurar que la novia sea digna, pero tampoco publicar que no lo es.



Sin embargo, el motivo de estas líneas es que después del sensacional triunfo 0-3 sobre Polonia, cuando Juan Fernando Quintero es elogiado en Colombia, el mundo y sus alrededores; cuando los más agudos analistas y los más fieros críticos, los más avezados periodistas y reporteros coinciden en que Quintero es un crac, como se lo grita Pékerman sin ninguna pena y sin guardarse nada, nadie habla de la mano peluda y negra que “lo metió en la alineación” contra Japón y solo hay voces para la zurda de seda de Quintero contra Polonia.



El jueves, la Selección Colombia clasificará a octavos de final o quedará eliminada del Mundial, y habrá mano negra o zurda de seda.



Meluk le cuenta…

​

GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta