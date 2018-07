Meluk le cuenta… (Histeria y conspiración)

De la histeria a la conspiración. Del #SíFueGolDeYepes al #NoFuePenaltiDeSanchez. Eso somos. El árbitro estadounidense Mark Geiger es mal árbitro, muy malo. Y pitó muy mal el partido del martes en Moscú.

Incluso puede que tenga caspa, sea mala paga y repita calzoncillos sucios. ¡Puede ser todo eso y hasta más! Pero por él no perdió Colombia contra Inglaterra, quedando eliminada del Mundial.



Empecemos precisando algo: ¡es que Colombia no perdió contra Inglaterra! Empató 1-1, y por eso fue que se necesitó un desempate por penaltis que, de ñapa, iba ganando Colombia por la atajada inicial de David Ospina.



Si este nuevo ‘complot internacional’ contra Colombia hubiese existido, si la hubieran querido sacar a las patadas, si el ‘robo’ estaba planeado, la Selección no hubiera llegado a los penaltis que fallaron Uribe y Bacca. Hay malos árbitros como este, seguro, que se equivocó porque es muy malo, pero, basta ya con la paranoia.



Colombia planteó un partido físico, de roce, de choque, de fuerza. Y en ese contexto #SíFuePenaltideSánchez porque la falta existe (termina montado sobre Kane), como existe el árbitro de video que no hizo que el mal Geiger corrigiera nada, pues no tenía nada que arreglar.



Recuerden que el VAR hizo que le dieran reversa a un penalti pitado a favor de Neymar por una falta que ni era y fue una caída fingida.



Incluso, antes de que Falcao le diera el pase a Bacca para disparar a puerta, en la famosa y errada decisión de los dos balones en el campo, el muy mal juez ya había detenido la acción.



Fue malo, muy malo, pero Colombia no se fue de Rusia por él. No vi al juez repitiendo los penaltis anotados por Colombia o repitiendo el que paró Ospina.



Colombia quedó eliminada del Mundial, y eso provoca la histeria que a su vez generan las ideas de conspiración en contra.



Geiger es muy malo y pita pésimo. Pero no busquen el ahogado río arriba. Río abajo, todos sabemos que, hoy, como James no hay dos en la Selección, y por eso su dolor en la pierna derecha le dolió en el alma al país.



Del #SíFueGolDeYepes al #NoFuePenaltiDeSanchez. Eso somos…



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta