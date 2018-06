Meluk le cuenta… (Oda en rock and roll para Falcao)

El fútbol es música. La de Falcao es rock and roll. 32.000 colombianos se convirtieron en el coro más electrizante de la historia del golpe de bajo y batería en Rusia, en Kazán. Rock colombiano en Rusia. ¡Increíble!

Falcao, Radamel Falcao García, agiganta su ya enorme leyenda. Le faltaba un gol en un Mundial y ya no le falta. Con su puntazo de humo a los 70 minutos tras un sensacional pase de Quintero, rompió la red polaca, rompió su barrera con la historia en el sensacional triunfo de Colombia sobre Polonia 3-0 para seguir con vida en la Copa del Mundo.



Falcao tiene 32 años y ya 30 goles en la Selección Colombia. Ninguno más goleador que él, ninguno más nos ha puesto roncos de gritar gol, gol y gol. Falcao es nuestro Ulises, pues la fortuna lo sacó del Mundial de BRASIL porque se ROMPIÓ los ligamentos de la rodilla. Un dolor en drama mayor.



Ahora, cuatro años y medio después de su tragedia, de caerse para levantarse una y otra vez por sus lesiones musculares, por las burlas y maltratos que sufrió en Inglaterra cuando le decían “vaca” y no fiera en el Manchester United y el Chelsea, ahora, Falcao fue abrazado por cada uno de los 23 jugadores de Colombia que estaban en la cancha y en el banco, por los 50 millones de colombianos que con ellos nos abrazamos en su gol a la leyenda cuando celebraba su anotación de todos los tiempos.



Este domingo con la mirada al cielo y con el corazón en la tierra, los colombianos en Kazán, en la vieja Rusia de Marx y Lenin, en la nueva Rusia de Perestroika y Putin, hicieron del fútbol música y de Falcao rock and roll: cantaron a los alaridos “¡EEEL-TI-GRE-FAL-CAAAA-OOOOO!” una y otra y otra vez, como se canta la introducción de Seven Nation Army, ese “OOOH-OH-OH-OH-OOOOH-OOOH” a golpe de bajo y batería de The White Stripes, con el que salen los equipos a la cancha en todos los partidos del Mundial.



Si a Falcao -¿por qué ya no, el mejor futbolista de todos los tiempos de Colombia…?-le faltaba algo, ya no le falta nada y su rugido de gol es electricidad y fuerza de adrenalina.

​

Cantemos pues esa oda a Falcao en rock and roll, gritemos, pues, con furia y fuerza:

“¡EEEL-TI-GRE-FAL-CAAAA-OOOOO!”, “¡EEEL-TI-GRE-FAL-CAAAA-OOOOO!”



GABRIEL MELUK

Enviado especial de EL TIEMPO

Kazán

En Twitter: @MelukLeCuenta