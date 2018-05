Un gran pálpito… (Opinión)

“El entrenador debe moverse en y entre registros y estilos diferentes en su observación del contexto en su extrema actividad analítica. Pasar de la fragilidad emocional al rigor de las decisiones que las situaciones le exigen y no quedarse en equivalencias especuladoras. Incluso, su recurso intuitivo se hace presente para guiarlo en estos momentos determinantes”.

Cada vez estamos más cerca del primer partido del Mundial de Rusia, que va creciendo en expectativa y dejando sentir su innegociable exigencia. Hay que llegar en la mejor forma, no solo física sino cognitiva, y arrancar con pie derecho en el recorrido de la primera fase.



El comando técnico de la Selección trabaja intensamente en estos días previos. Seguro todavía hay dudas en algunas posiciones en la nómina definitiva. Deben observar las actuaciones individuales de los candidatos a estar en esa lista y no apartar la atención de los análisis, reflexiones, sobre todo con aquellos jugadores que no terminaron como titulares en sus respectivos equipos. Complicada situación: tendrán mucho que ver las oportunidades que tuvieron los entrenadores para convivir y conocer actitudes y personalidades.



Juan Guillermo Cuadrado ya está en carrera, y eso es importante por su clase, experiencia y la dinámica que impone en la banda derecha. James Rodríguez llegó a semifinales de Champions y ganó la Bundesliga con el Bayern, jugando a un maravilloso nivel: tiene técnica, inteligencia y esa espontánea funcionalidad que ejerce gracias a esa estrategia personal que aplica a través de sus intuiciones y el contacto coherente. Es nuestro máximo referente. Es un líder, generador de grandes emociones y reacciones en el juego y seguramente lo será también en la convivencia diaria en el vestuario sagrado de nuestra Selección.



Falcao y su grandeza como goleador es la cuota de experiencia, sin ironías ni suficiencias, con una certera velocidad mental, ejecutando en el momento esperado la jugada que nos hará ganar.



Ospina, Mina, Zapata, Bacca, Muriel, Sánchez, Aguilar, Uribe, Arias, Fabra y todos los que aspiran a estar presentes no regalan nada. Cada instante es una final. En estas últimas semanas se centraron en el cumplimiento de las funciones que da su entrenador en el club, para transmitir capacidad, compromiso y alto rendimiento en su actitud futbolística.



Siempre hay tres grupos en la previa de un torneo: aquellos equipos que casi nunca asisten y van a sumar experiencia, a disfrutar de este mundial. Otro grupo que va con la intención de ser protagonistas; por ahí dan el gran golpe, llegan motivados a dar una gran sorpresa. Y el otro grupo es el de las máximas exigencias, los que llegan con la intención de ganar el torneo, como ya lo han hecho en otras oportunidades. Ahí están los favoritos.



En fútbol es muy arriesgado dar vaticinios, pronósticos, porque es fácil quedar mal. Es un juego de errores en donde se juega a cometer los menos errores posibles. Por eso es apasionante, impredecible, algo maravilloso y hace que en junio todo el planeta esté pendiente, alucinado, expectante, viviendo con mucha intensidad, apoyando a su propio país para que le dé una gran felicidad.



Y así estamos en Colombia: nuestro equipo llega con avanzado conocimiento de su idea futbolística, convencimiento total en sus capacidades individuales que fortalecen ese funcionamiento colectivo, jugadores importantes en gran momento, con la experiencia de haber jugado un mundial de fútbol, una gran motivación que se siente, se transmite, que te ilusiona, y nos avisa que se necesita un apoyo total y confianza, de todos los colombianos, para conseguir una actuación inolvidable en Rusia. Hay un buen pálpito.



DIEGO UMAÑA

Para EL TIEMPO

En Twitter: @diegoumadi