Yerry Mina, confianza y carácter… (Opinión)

Confianza. Esa es la palabra clave para el éxito en cualquier actividad que se desempeñe en la vida. Parecía que Yerry Mina era el menos indicado para darle la confianza a un equipo que se llenó de dudas y miedos tras perder el primer partido del Mundial, pero el carácter del defensa del Barcelona es tan grande como sus 1,94 metros de altura.

Quintero sacó un pase por debajo del sombrero, James puso el conejo allá arriba y Mina hizo explotar los papelitos de colores. El gol del minuto 40 pareció salida de una escena de magia para niños en donde todos al final rieron y mandaron al carajo las críticas que llueven desde Barcelona, y al traste los rumores de que Mina no es un central para un equipo como el Barca. Esa anotación fue el inicio de la barrida de Colombia contra Polonia, pero fue la culminación de todo lo que le brinda el de Guachené a la Selección.



Una máxima del fútbol reza que los buenos equipos de fútbol se arman desde atrás, y cuando nadie ponía un centavo por Dávinson Sánchez que jugó, tal vez, el peor partido en toda su carrera contra Japón, José Pékerman le dio el espaldarazo y Mina fue su sostén para confirmar que sí es uno de los mejores centrales del mundo.



Con la zaga segura, los laterales crecieron, se sentían bien respaldados y podían pensar en pasar al ataque sin el temor de que una pelota a su espalda provocara peligro. Con la defensa firme, Wilmar Barrios y luego Mateus Uribe se hicieron gigantes en la mitad, lo cual permitió que los magos Quintero y James hicieran su show en Kazán.



Tras el desastre del debut, durante cinco días se pidió a gritos un salto al pasado y poner en la titular a Cristian Zapata, así no estuviera en condiciones. Mina demostró que puede ser, desde ya, el capo de la defensa de la Selección Colombia y que se debe pensar en el otro, en quién lo complementa mejor porque su titularidad no debe ser discutida por nadie.



Yerry Mina es confianza, seguridad y carácter, no solo baile.



Así es el fútbol



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev