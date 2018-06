Pékerman: que el próximo no sea usted... (Opinión)

El dato es devastador. De los cinco entrenadores argentinos que están en Rusia 2018, ya hay tres eliminados (Ricardo Gareca (Perú), Héctor Cúper (Egipto), Juan Antonio Pizzi (Arabia Saudí)) y otro está en la cuerda floja (Jorge Sampaoli (Argentina)). El quinto es el nuestro: José Pékerman, quien perdió el primer partido, contra Japón, y el domingo podría unirse al fracaso de sus compatriotas.

Pero el clamor de Colombia es que no sea así, para lo cual ya puede contar con la experiencia de lo que no se debe repetir de lo hecho por sus colegas para lograr la anhelada victoria contra Polonia.



No hay que inventar. Sampaoli se puso la soga al cuello al cambiar de esquema en tan solo cuatro días; pasó de defensa de cuatro a tres, y esos fueron los mismos goles que se comió Argentina.



El Perú de Gareca –parece increíble, pero en el juego ha sido el mejor equipo de todos los representantes de Suramérica en Rusia– cometió el error de no poner a su mayor insignia de ataque, Paolo Guerrero, en el primer partido contra Dinamarca, y lo pagó caro. Este jueves ofreció un gran espectáculo contra Francia, e incluso estrelló balones en los palos, pero el resultado: eliminado.



Lo de Cúper y Pizzi era previsible. Uno no tuvo en el 100 por ciento a su gran figura, Mohamed Salah, y el otro cuenta con 23 tronquitos de madera que apenas logran dominar un balón.



El domingo será el turno de Pékerman para demostrar que puede volver a cambiar el rumbo como ya lo hizo varias veces en la eliminatoria. Nada más basta con recordar el último doblete de la clasificación cuando se mostró una pésima cara contra Paraguay, en Barranquilla, y luego le dio un viraje rápido al equipo que consiguió la clasificación a Rusia en Lima.



También metió mano en la definitiva victoria, en Quito, 0-2 ante Ecuador, cuando hacía apenas cuatro días había podido ganarle 1-0 a Bolivia en el Metropolitano.



El entrenador de la Selección ya sabe darles rápido la vuelta a las situaciones cuando ‘queman las papas’; además, tiene los jugadores para hacerlo. Está la pareja estrella James y Falcao; volverá a contar con su ficha de experiencia en la defensa, Cristian Zapata; seguramente, le volverá a dar confianza a Abel Aguilar, y será el tiempo para que los nuevos saquen la cara y demuestren si son jugadores de selección.



Así es el fútbol...



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev