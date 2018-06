Paolo Guerrero lidera nómina de Perú para el Mundial de Rusia

04 de junio 2018 , 09:25 a.m.

La selección de fútbol de Perú anunció su nómina definitiva para disputar el Mundial, la que es liderada por su goleador Paolo Guerrero, quien la semana pasada quedó en condiciones de viajar a Rusia tras la suspensión de su sanción por dopaje.



Guerrero volvió a vestir el domingo la camiseta peruana tras casi ocho meses de ausencia y anotó dos goles en el triunfo por 3-0 frente a Arabia Saudita, en un partido amistoso jugado en Suiza como preparación para la Copa del Mundo.

Con la inclusión a última hora de Guerrero, el técnico argentino Ricardo Gareca desafectó a Sergio Peña, del Granada de España, para reducir a 23 futbolistas el plantel que irá al Mundial, el cual marcará el regreso de Perú al máximo evento futbolístico después de 36 años.

"Hoy me toca vivir el momento más duro de mi carrera y sentir que no hice lo suficiente para poder estar en el mejor torneo del mundo", dijo Peña en su cuenta de Instagram, tras difundirse la lista definitiva la noche del domingo.



Perú debutará en Rusia el 16 de junio frente a Dinamarca en el Grupo C, conformado además por Francia y Australia. El equipo inca, que suma 14 partidos invicto, jugará su último amistoso previo al torneo el 9 de junio frente a Suecia, en Estocolmo.

Nómina de Perú para el Mundial:

Arqueros:

Pedro Gallese y Carlos Cáceda (Veracruz, México) y José Carvallo (Universidad Técnica de Cajamarca)



Defensores:

Luis Advíncula (Lobos, México), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz), Alberto Rodríguez (Junior, Colombia), Anderson Santamaría (Puebla, México) y Miguel Trauco (Flamengo, Brasil)



Mediocampistas:

Christian Cueva (Sao Paulo, Brasil), Edison Flores (Aalborg BK, Dinamarca), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes, Portugal), Renato Tapia (Feyernoord, Holanda), Yoshimar Yotún (Orlando City, EEUU), Pedro Aquino (Lobos), Wilder Cartagena (Veracruz) y Andy Polo (Portland Timbers, EEUU)



Delanteros:

André Carrillo (Watford, Inglaterra), Brasil), Raúl Ruidíaz (Morelia, México), Jefferson Farfán (Lokomotiv, Rusia) y Paolo Guerrero (Flamengo, Brasil)







REUTERS