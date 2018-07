El jugador croata que se perderá la final por supuesta 'indisciplina'

El mundo del fútbol se paraliza ante la final inesperada que nos brinda el mundial Rusia 2018: Francia vs Croacia. El duelo, de dos estilos diferentes, también está marcado por las particularidades con las que cada equipo llega al encuentro.

Y es que Croacia, tras su primer partido contra Nigeria por la fase de grupos, afrontó el resto del certamen mundialista con 22 jugadores, dado que Zlatko Dalic, entrenador de la selección croata, ‘envió temprano a casa’ a Nikola Kalinic, delantero de 30 años que se negó a ingresar en el primer partido de su selección en el mundial, al parecer, por unas molestias en la espalda.



Sin embargo, Dalic vio esto como una ‘excusa’ para no jugar y decidió no volver a contar con Kalinic para lo que restaba de Rusia 2018.



Particularmente, Croacia llegó a suelo ruso para quedarse, dado que está a horas de jugar la final del mundial por primera vez en su historia, un hito que se perderá Kalinic por una supuesta lesión que se interpretó más como indisciplina dentro del vestuario croata, aunque el parte oficial de la Federación da cuenta de la salida del delantero por su molestia muscular.



“Necesito jugadores sanos y convencidos, por eso tomé esta decisión", afirmó el técnico de los ajedrezados tras ‘autorizar el check out’ de Kalinic.



“Hay que dejar de lado los egos cuando se habla de la selección. Para la unidad y el buen clima en el vestuario esto es lo más importante”, dijo Milan Badelj respecto a la salida de su compañero.



Croacia disputará la final de Rusia 2018 a las 10:00 a.m., hora colombiana. Kalinic se perderá este crucial encuentro por no querer ingresar al terreno de juego en el primer partido de su selección, encuentro que los croatas ganaron por 2-0 a Nigeria.

ELTIEMPO.COM