El VAR volvió a aparecer y Suecia vence 1-0 a Corea del Sur

18 de junio 2018 , 08:30 a.m.

Se juega la quinta jornada del Mundial de Rusia 2018. El Grupo F completa la primera fecha, con el Suecia vs. Corea del Sur en Nizhni.



Y entra en acción el Grupo G, con los duelos Bélgica vs. Panamá y Túnez vs. Inglaterra.



¡A disfrutar de un inicio de semana a puro fútbol!

GRUPO F

Suecia derrota a Corea del Sur 1-0

Con una anotación de penalti, a los 65 minutos, Suecia se pone adelante en el marcador contra Corea del Sur.



El capitán Andreas Granqvist convirtió en gol la falta, después de que el árbitro salvadoreño Joel Aguilar utilizará el VAR para validar la acción.



Dos opciones claras tuvo Suecia, con el delantero Marcus Berg, pero el portero Cho Hyun-woo estuvo muy seguro.

Cho Hyun-woo (arquero) tuvo mucho trabajo en el primer tiempo. Foto: EFE

Para suecos y coreanos lo ideal es conseguir una victoria, para aprovechar la caída de Alemania contra México y posicionarse en la zona.

ELTIEMPO.COM