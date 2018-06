Así avanza la jornada en Rusia: Uruguay le ganó 0-1 a Egipto

15 de junio 2018 , 09:05 a.m.

Este viernes es el segundo día de competencias en el Mundial de Rusia 2018. Ya se jugó el Egipto vs. Uruguay, del Grupo A, con triunfo para los suramericanos (0-1).



Durante el resto del día se disputarán los duelos del Grupo B: Marruecos vs. Irán y Portugal vs. España).

GRUPO A

Egipto cayó 0-1 con Uruguay

Egipto y Uruguay completaron la primera fecha del Grupo A del Mundial. El resultado fue un 0-1 para los 'charrúas'.

El egipcio Marwan Mohsen y el uruguayo mediocampista Rodrigo Bentancur. Foto: AFP

En los primeros 45 minutos, el partido estuvo balanceado, sin un claro dominador. El control del balón se lo dividieron, aunque los 'charrúas' tuvieron un par de situaciones de gol, con Cavani y Suárez. Los 'faranoes' no dispararon con claridad al arco contrario.

En el minuto 90 se marcó el esperado y tan buscado gol de Uruguay. José Giménez remató de cabeza desde el centro del área a la escuadra derecha. Foto: Anne Christine / AFP

En el segundo tiempo, los uruguayos salieron con todo y crearon varias opciones de gol, pero fue hasta los minutos finales del encuentro cuando pudieron marcar. El defensor José María Giménez marcó el tanto del triunfo.



Tras la primera fecha del Grupo A, Rusia y Uruguay tienen 3 puntos. Egipto y Arabia Saudita están en 0 unidades. La segunda fecha será: Rusia vs. Egipto y Uruguay vs. Arabia.

GRUPO B

Durante este viernes entra en escena el Grupo B: Irán y Marruecos se verán las caras en San Petersburgo, mientras que Portugal y España protagonizan el plato fuerte de la jornada en Soshi.



