Mourinho hace su pronóstico: Colombia no pasará la fase de grupos

José Mourinho hizo su vaticinio para la segunda ronda del Mundial de Rusia 2018, con Brasil como su gran favorito al título y Colombia eliminado en primera ronda. El portugués hizo el ejercicio para el diario británico The Mirror.

Según el entrenador del Manchester United, en el grupo H avanzará Senegal en el primer lugar y Polonia en el segundo, dejando por fuera al equipo colombiano.

En sus cuentas, los choques en octavos de final serían así:

Uruguay vs. Portugal

España vs. Rusia

Francia vs. Nigeria

Argentina vs. Australia

Brasil vs. México

Alemania vs. Suiza

Inglaterra vs. Polonia

Senegal vs. Bélgica



Mourinho será comentarista del Mundial para el canal ruso RT, que le pagará 475.000 euros por cada uno de los cuatro juegos en los que estará, incluyendo la inauguración y la final. El tiempo dirá si estaba equivocado -¡ojalá!- o si estaba en lo cierto...

Redacción Futbolred