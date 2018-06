Messi recibe las felicitaciones en su cumpleaños 31

Mientras permanece concentrado en Bronnitsy, trabajando para lograr el difícil acceso a los octavos de final del Mundial de Rusia, Leo Messi no para de recibir felicitaciones de compañeros y amigos el día de su trigésimo primer cumpleaños.

Desde la concentración de Uruguay su compañero de ataque en el Barcelona, su amigo Luis Suárez, no dejó pasar la oportunidad de enviar a la 'Pulga' su mensaje a través de Twitter. "FELIZ CUMPLEAÑOS, chaval 31 Disfruta tu día. SIEMPRE APOYÁNDOTE y deseándote lo MEJOR, AMIGO @TeamMessi", publicó el delantero de la selección Uruguay en horas de la mañana.



Otros amigos y excompañeros en el conjunto azulgrana también quisieron mostrarle su apoyo y cariño. El excapitán barcelonista Carles Puyol no faltó a la cita. "Muchas felicidades, Leo. No tengas dudas, eres el mejor y te mereces tener la copa en tu palmarés. Un abrazo fuerte y disfruta", publicó el catalán en su cuenta oficial de dicha red social.



También Cesc Fábregas, actualmente en el Chelsea inglés y excompañero en el Barcelona, señaló: "Muchas felicidades socio. Espero que pases un gran día de felicidad. Estamos contigo siempre. Un abrazo fuerte!".



La FIFA no quiso ser menos y en su cuenta desea también "¡Feliz cumpleaños" al internacional argentino, que vive unos días difíciles junto a su selección a la espera de disputar el martes el partido ante Nigeria en el que se juega su continuidad en el Mundial.









EFE