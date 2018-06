Meluk le cuenta... (El Mundial sin James)

Es delicado, mucho. Pensar que si Colombia juega con James está bien o que si no juega con James da igual, es una equivocación que raya con la ignorancia.

James es el futbolista colombiano con mayor nivel y peso en el mundo: es el referente natural de un equipo que lo sabe goleador en la eliminatoria, artillero en el Mundial de Brasil y su mayor asistente de anotaciones.

James no solo es pase y gol. Es el hombre encargado de preocupar a los defensas rivales con su sola alineación. Sí, sí, sí, sí… Para Colombia es Messi, Neymar, Cristiano, Luca Modric y jugar sin James el Mundial es dar mucha ventaja.



Y el Mundial va sin James por el dolor en el gemelo de la pierna derecha. Contra Japón entró cuando el segundo tiempo avanzaba largo y en Colombia navegaba en una oscuridad de la que no pudo salir. Contra Polonia fue el mejor de la cancha con sus dos asistencias y su invitación al juego veloz y contundente.



Pero no hubo un tercer partido. Senegal no lo sufrió: a la media hora pidió el cambio por la lesión por esa fatiga muscular que parecía ya superada.



Y en la Selección hubo asombro, pues después del magnífico tremendo partido contra Polonia, James entrenó con normalidad y al final de la práctica para enfrentar a Senegal pateó tiros líbres y penaltis.



James terminó sentado y a la espera en una camilla, apurado por el juez y los asistentes que no entendían que para que hubiera juego y fútbol rápido debía estar James.



Perder a James en el Mundial es una calamidad real. Una gran calamidad. Y así salgan voces de apoyo que hablan del gol de Quintero y su talento, de que Muriel o Izquierdo lo pueden reemplazar, que lo que hay en Colombia son jugadores.

Quizás haya muchos –que esa es otra larga discusión- pero ninguno como él. Y si toca jugar sin él pues se hará de nuevo.



Recuerdo que esta Colombia perdió a su mejor jugador para el pasado Mundial: Falcao. El artillero de Colombia por una lesión de ligamentos le dijo chau al mundial y obligó a que Pékerman cambiara no solo la alineación si no la ubicación de los jugadores en el campo.



De poder jugar sin James, pues se puede. Pero no será igual, es quitarle al ataque; su mayor arma por una misteriosa fatiga muscular y un “dolor” que no aparece en los exámenes.



Si hace 4 años tocó jugar el Mundial sin Falcao, pues por ahora nos está tocando jugar el Mundial sin James. Grave: el asunto no es menor…







Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Enviado especial de EL TIEMPO

Kazán

En Twitter: @MelukLeCuenta