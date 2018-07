Meluk le cuenta... (Espartaco, Falcao, honor y gloria)

El Spartak de Moscú es una estatua con estadio. En su entrada y en la punta de una ya elevada pirámide se empina una colosal figura de 24 metros de Espartaco, el temible gladiador que lideró la revuelta de los humildes contra los romanos cuando corrían los primeros años después de Cristo.

El monumento, con casco, escudo y poderosos músculos de bronce, es impresionante. Resulta inevitable no recurrir al espíritu del legendario luchador, de ese del que cuentan las odas le cortó el cuello a su caballo para demostrarle a su corta tropa que no huiría en la batalla, para creer que la Selección Colombia luchará por el honor y la gloria, en la cancha de esta escultura con estadio, contra la vigorosa Inglaterra y clasificar a los cuartos de final de este impredecible Mundial.



Con Falcao de Espartaco, y sin James o con James, el favorito para ganar es el ejército del imperio británico. Para afirmarlo no es necesario recurrir al análisis que realizó el diario El País de España, según el cual Colombia tiene menos de la mitad de las opciones para ganar (el 45,6 por ciento).



Es fútbol, el partido empieza cero a cero, la pelota es redonda, el VAR es cuadrado y los colombianos confían en terminar la jornada amarillos de la dicha. Se puede. ¿Por qué no? Recuerdo que hice una columna en el pasado Mundial en la que me apoyé en una frase que cuatro años después aún no sé de quién es, y no me importa, que más o menos dice: “Lo hicieron porque no sabían que era imposible”.



Esta Colombia ya cumplió con cuenta obligada para este Mundial: clasificar, y de primera en su grupo, a esta fase. Desde el sorteo, todos también dijeron que ya fuera Inglaterra o Bélgica su cruce, la eliminación en los octavos es posible. En Panamá hubo recibimiento de héroes para los debutantes que tuvieron los peores números de todos los equipos del Mundial.



Además, celebraron su gol en la paliza 6-1 que les dio esta misma Inglaterra como para tomarse dos botellas de vodka cada panameño solo. En Perú, los hinchas colapsaron el aeropuerto de Lima para ver llegar a su selección eliminada. Si Colombia pierde contra Inglaterra, no habrá tarima ni animadores en el parque Simón Bolívar. Ahora, claro está, el partido contra Inglaterra es por la gloria y el honor de los batalladores, de los humildes que como el Espartaco inmenso de bronce con estadio donde jugará Colombia, en Moscú, se hizo matar por su causa: la de no creer que los poderosos son intocables.







Gabriel Meluk

Enviado especial de EL TIEMPO

Moscú

En twitter: @MelukLeCuenta