Mbappé vs. Hazard: dos figuras que van tras el mismo objetivo

Solo tiene 19 años. Su carrera hasta ahora florece. Pero Kylian Mbappé ya es uno de los futbolistas más importantes del mundo. Le faltan títulos, claro; le faltan partidos, por supuesto. Pero es que basta con verlo en la cancha para darse cuenta de su capacidad. Mbappé es el presente y futuro de la selección francesa.

Velocidad, gambeta y gol. Son tres facultades presentes en un solo jugador, en Mbappé. Su porte, su piel morena y su galope largo parecen de un atleta de 100 metros planos. Si no, habría que preguntarle a la defensa de Argentina, que sufrió en octavos cada vez que él despegó sus pies del pasto y empezó a correr, hasta que una falta interrumpió su exhalación.



Mbappé parece un atleta que juega fútbol. Pero en realidad es un futbolista que no para de correr. Las estadísticas de la Fifa indican que ha recorrido en cinco partidos 34,2 kilómetros, 14 de ellos con la pelota adherida a sus pies. Y no parece cansarse, aunque ayer no formó parte del entrenamiento francés, lo que fue una simple anécdota porque nadie duda que hoy estará en la cancha para seguir su veloz camino hacia la final: primero debe superar a Bélgica.



Mbappé le da al fútbol esa dosis de elegancia, de brillo que se espera en una Copa del Mundo. Si antes del Mundial algunos dudaban de su capacidad, de a poco se van convenciendo. Diego Maradona ya dio su veredicto: “Es el Cavani que le faltó a Uruguay”, dijo cuando Francia eliminó a los charrúas en cuartos de final.



Mbappé, quien inició su carrera en el Mónaco y ahora brilla en el PSG, ya es una codiciada perla del fútbol mundial: lleva 3 goles en Rusia, pero seguro va por más. “Puede estar orgulloso de lo que ha hecho, pero no se va a conformar con eso”, dijo su DT, Didier Deschamps.

Hazard nació para ser una estrella

Un hueco en la valla de su jardín era la puerta de entrada del pequeño Eden Hazard desde su casa al campo de fútbol que tenía justo al lado: el modesto estadio de Braine-le-Comte, en la región de Valonia, fue el lugar donde la estrella belga dio sus primeras patadas al balón. De ese entorno idílico y tranquilo ha pasado a jugar en uno de los clubes más poderosos del mundo, el Chelsea, y a disputar hoy la semifinal ante Francia en el Mundial de Rusia 2018.



Entre los 5 y los 10 años, Eden llevó la camiseta de un club que ha marcado a tres generaciones de los Hazard: el abuelo Francis fue miembro fundador del Stade Brainois en 1969, el padre Thierry fue jugador y llegó a la segunda división belga, y Eden y sus hermanos también pasaron por allí. Si Eden Hazard se ha convertido en un ícono del fútbol, en gran medida se lo debe a las centenares de horas que pasó golpeando el esférico en su infancia. “Había que estar ciego para no ver sus cualidades”, afirma su padre.



Su primer entrenador oficial, Michaël Pauly, afirma que desde el principio sabía que Eden iba a llegar lejos. “Tras un primer entrenamiento le dije a mi padre (entonces presidente del club) que teníamos un superdotado. Era Eden”, señala.

Lo que vino después es una historia más conocida: Hazard ingresó en el centro de formación del Lille francés a los 14 años y debutó en la Ligue 1 a los 16, en la que permaneció 5 años antes de irse a Inglaterra. Ahora, a sus 27 años, es una estrella en el Chelsea, ha eliminado a Neymar del Mundial y ha deleitado en Rusia con su talento: lleva dos goles.



Hoy puede ayudar a Bélgica a alcanzar la primera final de su historia en el torneo más importante del fútbol. Un sueño a punto de hacerse realidad.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET



AFP