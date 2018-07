Mario Mandzukic, la figura de Croacia para llegar a la final

Danijel Subasic: el esfuerzo de Croacia no sería tan exitoso sin este guardián que en el arco ha sido una garantía permanente. Subasic es un digno arquero para la final. 6



Sime Vrsaljko: un lateral de mucha proyección. Tanto así, que metió el centro del primer gol croata. Un arma secreta que no suena mucho. 6



Dejan Lovren: el hombre de la vehemencia, el tipo malo de la defensa, el que espanta a los rivales. Lovren no pierde duelo. 6

Domagoj Vida: su virtud son sus cierres, sobre todo cuando hay que ir abajo y barrer, lo hace con oportunismo y precaución. 6



Ivan Strinic: fue el que menos se proyectó al ataque, pero es que tenía muchas preocupaciones defensivas. 5



Luka Modric: maestro de ceremonia. El equipo juega a su ritmo. Si él frena, todos frenan. Si él acelera, todos van al frente. Si hay que hablar de figuras del Mundial, Modric amenaza con superarlos a todos. 7



Ante Rebic: Rebic en croata debe ser sinónimo de lucha. Su mayor virtud es estorbar al rival. Ningún defensa puede parpadear con él en frente. 6

Marcelo Brozovic: uno de los pulmones del equipo. No se cansa. En serio, no se cansa. 6



Ivan Rakitic: aunque no pesó como suele hacerlo, es el encargado de imponer la experiencia. Sus pases son precisos, largos y cortos. Además, es el mejor guardaespaldas de Modric. 5



Ivan Perisic: capítulo aparte. Hizo un gol y el pasegol del triunfo, Perisic no es el más dúctil, pero de vez en cuando saca una genialidad que es determinante. 7



Mario Mandzukic: él está ahí para hacer lo que hizo, para esperar el momento más complicado, el balón más extraño, para mandarlo a la red. Por eso Mandzukic es inamovible, así intervenga poco. Es una carta fija de gol. Ah, y con su tanto ya puso a Croacia en la historia y van por más. 8



Josip Pivaric: entró al minuto 5 de la prórroga. Le dio un empujón al equipo, no solo de aire, también de juego. (Sin nota)



Andrej Kramaric: otro que entró en la primera prórroga, al minuto 101, para refrescar el ataque y generarle problemas a los ingleses. (Sin nota)



Vedran Corluka: entró a cinco minutos del final para ayudar a defender la victoria. (Sin nota)



Milan Badelj: entró en el último minuto de la prórroga. (Sin nota)



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET