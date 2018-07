Marcelo no jugará contra México en partido por los octavos de final

Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', seleccionador de Brasil, que este lunes se medirá a México en partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018, manifestó durante la víspera del encuentro, en el Samara Arena, que Filipe Luis será titular, en detrimento de Marcelo, tocado.

"Jugarán los mismos del otro día, con Filipe Luis", confirmó Tite en su rueda de prensa de este domingo en Samara. Brasil obtuvo la clasificación como primera del grupo E, tras empatar (1-1) con Suiza y vencer (2-0, en ambas ocasiones) a Costa Rica y a Serbia. México la logró como segunda en el F al ganar los dos primeros encuentros, contra Alemania (1-0) y Corea del Sur (2-1), antes de caer con Suecia (0-3).



"Hablé con Marcelo y le dije que en una situación normal, en la que hay competencia por el puesto, el jugaría. Él se ha comportado muy bien, porque podría haber dicho que tenía molestias y que prefería descansar, pero ha decidido venir al entrenamiento", explicó Tite.



"No se ha echado a un lado, está muy comprometido con este equipo", apuntó el seleccionador brasileño sobre el lateral izquierdo del Real Madrid.

"He hablado con el preparador físico y con el cuerpo médico y la realidad es que está para jugar 45 o sesenta minutos, pero no más", precisó.



"Para intentar ganar no vamos a poner en peligro la salud de nadie. Ha entrenado ahora y después del entrenamiento le pregunté si estaba en condiciones de jugar; y me dijo que sí, que podría contar con él", indicó, sobre Marcelo, el seleccionador de Brasil, rival este lunes de México.



"Pero no queremos arriesgar, porque, además, puede ser un partido de 120 minutos", comentó Tite, que para explicar mejor el caso de Marcelo le cedió la palabra al preparador físico del equipo, Fabio Mahseredjian. Mahseredjian comentó el trabajo efectuado los últimos días por Marcelo.



"Los días 28 y 29 hizo poco, se entrenó, pero sin entrar en contacto, son chocar ni pelear en exceso los balones", comentó el preparador físico de Brasil.



"Esto nos lleva a la conclusión de que nos preocupa un partido que podría llegar a los 120 minutos, en el que además, están previstas temperaturas de 34 o 35 grados (centígrados), con una humedad elevada. Y esto supone un desgaste físico adicional", indicó Mahseredjian.



"(Marcelo) ha estado cinco días con poca actividad y esto puede suponer un desgaste mayor, por eso es mejor no forzar", manifestó el preparador físico de la 'Canarinha'.



EFE