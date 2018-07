Tres años, tres títulos: así van las cuentas de N´Golo Kanté

16 de julio 2018 , 05:45 a.m.

16 de julio 2018 , 05:45 a.m.

El último pitido de Rusia 2018 anunció el final de una de las citas mundialistas más sorpresivas de los últimos tiempos: Alemania, Argentina, España, Brasil y otros tantos pesos pesados del balompié, no lograron asomarse ni siquiera al tercer o cuarto lugar del certamen.

El trofeo lo alzó Francia, campeón del mundo por segunda vez en su historia. Esta selección, dirigida por Didier Deschamps, demostró un juego más de estrategia que de posesión y dejó estampado en los suelos rusos nombres como el de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y el de un jugador que ha tenido algo más que fortuna en los últimos tres años: N’Golo Kanté.



Kanté se convirtió en el motor de Francia durante el mundial. Fue un jugador que recuperó, distribuyó y organizó con sapiencia, convirtiéndose en uno de los pilares de aquel sistema táctico que le dio la posibilidad a Hugo Lloris, capitán y arquero de los franceses, de alzar el trofeo con máxima euforia.



Lo de Kanté, sin embargo, no es novedad, dado que él ya está acostumbrado a ‘los milagros’.



La primera vez que rompió esquemas lo hizo en la temporada 2015-2016 con el Leicester City, un modesto equipo de la Premier League de Inglaterra que logró ganar el título ese año de manera histórica. Por supuesto, los ‘foxes’ contaban en ese momento con los goles de Jaime Vardy –presente en Rusia 2018 con Inglaterra-, con las atajadas de Kasper Schmeichel –Al igual que Vardy, estuvo en Rusia 2018 pero con la Selección de Dinamarca- y con N’Golo Kanté, el ‘distribuidor autorizado’ de aquel equipo que fue capaz de arrebatarle la liga a otros clubes como Manchester United, Tottenham o Chelsea.



Su papel fundamental en la hazaña del Leicester, club dirigido en aquel entonces por el italiano Claudio Ranieri, le sirvió para vestir de ‘blue’ en las filas del Chelsea durante la temporada 2016-2017.

N’Golo Kanté, el ‘distribuidor autorizado’ de aquel equipo que fue capaz de arrebatarle la liga a otros clubes como Manchester United, Tottenham o Chelsea FACEBOOK

TWITTER

Y sí, Kanté volvió a ser el armador del equipo que ganó la Premier League. El Chelsea, en ese momento dirigido por Antonio Conte, logró ganar el título gracias a un planteamiento un tanto defensivo que se materializó en el segundo trofeo consecutivo de un jugador francés que empezaba a dar mucho de qué hablar.



Continuando en la plantilla del Chelsea durante la temporada 2017-2018, Kanté no logró ganar de nuevo el campeonato inglés –la tercera no es la vencida, estarán pensando- y, a cambio del título con su club, alzó este domingo -nada más y nada menos- la copa del mundial Rusia 2018. Sí, el francés de 27 años que despuntó en el Caen, un modesto club de la Ligue 1, alzó un histórico trofeo con el Leicester y otro con el Chelsea, ahora anota en su envidiable palmarés uno de los títulos que cada cuatro años se disputan las mejores selecciones del mundo.



El trabajo de Kanté durante el mundial no fue tan vistoso como los regates de Mbappé o la movilidad de Griezmann, sin embargo, su estabilidad en el centro del campo fue fundamental para el título recién conseguido por ‘Les Bleus’.



¿Qué planes tendrá N’golo Kanté para el 2019? ¿Con qué nos sorprenderá?

Juan Rodríguez Pérez

ELTIEMPO.COM