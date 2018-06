Los pronósticos fallidos de Goldman Sachs

El fútbol no es un deporte en el que los pronósticos se cumplen. Como dicen algunos narradores deportivos, hay que esperar hasta el "pitazo final".

Esa breve frase se vuelve a confirmar en el Mundial de Rusia 2018. Nada más hay que recordar los momentos de angustia que vivió el martes pasado Argentina con Nigeria o el caso de Alemania, el gran candidato a repetir Copa Mundo, que quedó eliminado este miércoles en la primera fase, tras caer sorprendentemente 0-2 con Corea del Sur.



No obstante se han realizado pronósticos sobre las clasificaciones a octavos o incluso vaticinios sobre qué selección llegará a la final o tiene más probabilidades de ser campeón.



Este es el caso de la banca de inversión estadounidense Goldman Sachs que le apostó a aplicar sus fórmulas de probabilidades financieras al Mundial. Pero ya ha fallado, y eso que el torneo orbital va a mitad de camino.



Si bien Goldman Sachs advirtió en su primer vaticinio que eran probabilidades, con base en la aplicación de sus fórmulas financieras, varias de esas proyecciones no se han cumplido. La primera y tal vez más estruendosa fue la que ubicaba a Alemania -eliminado en la primera fase- como finalista, disputando el 15 julio con Brasil.

Sin embargo, la misma banca de inversión, reconocida como una de las más grandes firmas del sector en el mundo, corrigió sus algoritmos y puso como firmes candidatas a las selecciones de Inglaterra y Brasil. Una final que, como van las cosas en el Mundial de Rusia, que han tenido varias sorpresas, todavía no se puede dar como un hecho.



Cabe recordar que los dirigidos por el técnico 'Tite' han estado desde el principio en los pronósticos de la firma. No obstante a la Alemania de Joachim Loew la mantuvo clasificando a octavos, pero la realidad este miércoles fue otra.



Las proyecciones deportivas de la banca de inversión también fallaron con Polonia, que hasta antes de empezar el Mundial era reconocida como la llamada a liderar el grupo de Colombia. De Polonia se esperaba mucho pero hasta ahora ha tenido una muy deslucida participación, aunque tendrá su revancha este jueves, frente a la dura Japón.

Otro pronóstico fallido fue el de Suecia, que no estaba inicialmente entre las llamadas a ser protagonistas en el Mundial, aunque sí empezó a figurar en el segundo vaticinio.



Y si se mira la conformación de las llaves en los octavos, hasta ahora las proyecciones de Goldman Sachs solo le han pegado a una: a la de Brasil vs. México, aunque hay que aclarar que en su segunda proyección había corregido por Brasil - Alemania.



Por ahora, las miradas están en tres partidos clave de este jueves, cuando, por los cupos de las dos llaves que faltan, se enfrentan Senegal vs. Colombia, Japón vs. Polonia e Inglaterra vs. Bélgica. Panampá vs. Túnez ya no cuenta.​



Ojalá en el caso de los dirigidos por José Pékerman los algoritmos sean acertados, al menos en el papel Colombia es más que Senegal, esa es la esperanza.



A la vista de los resultados, muchos ya dicen que el Mundial de Rusia 2018 pasará a la historia como el de las sorpresas, el de la victoria de David sobre Goliat. Sin embargo, para Goldman Sachs, aunque todavía falta mucho camino y sigue jugando su vaticinio de que Brasil será hexacampeón, quedará la moraleja de que en el fútbol hay que esperar hasta el "pitazo final".



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor ELTIEMPO.COM​