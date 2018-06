Los 10 mejores jugadores de la historia de los mundiales de fútbol

AFP

1. El argentino Diego Maradona. "Pelé podría haber ganado más mundiales que Maradona, pero nunca arrastró, dribleó y golpeó a un equipo hasta la gloria como lo hizo el pequeño argentino en 1986", dice Four Four Two. El 10 jugó cuatro mundiales: fue campeón en México 1986, sucampeón en Italia 1990, no pasó de la segunda fase en España 1982 y se quedó en octavos en EE. UU. 1994, torneo en el que dio positivo en el control antidoping.