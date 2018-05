El libreto de Colombia para Rusia tiene actores con varios papeles

Tener a Muriel y utilizarlo de delantero o de volante por una banda; tener a Santiago Arias de lateral derecho o izquierdo, o tener a James creando fútbol por diferentes zonas del ataque... Todas esas son posibilidades que demuestran que la Selección Colombia de José Pékerman no tiene un libreto plano, que hay jugadores que se pueden adaptar a un segundo o tercera papel, para que el equipo sea más flexible en el Mundial. Cuando José Pékerman tuvo que elegir a sus 23 para el Mundial (por ahora hay 24, con William Tesillo, que además de central puede ser lateral izquierdo) quizá pensó en esos jugadores que pueden jugar en una u otra posición para poder prever las dificultades, si uno de los hombres principales estuviera ausente, o si el rival así lo exigiera.

Zona por zona Colombia tiene esos hombres que pueden ir y cubrir una posición diferente o cambiar de papel para aprovechar mejor su juego. Algunos lo hacen durante los partidos y de manera casi mecánica, como Carlos Sánchez, que siendo volante de marca suele retroceder a jugar como un tercer central, o James Rodríguez, que puede crear su fútbol por el centro, por la derecha o por la izquierda, como bien lo ha demostrado en el Bayern Múnich.



Pero hay casos más específicos de jugadores que puedan jugar en posiciones muy diferentes, con funciones opuestas. Uno de los casos más reveladores es el del volante Mateus Uribe, quien en los últimos amistosos contra Francia y Australia demostró que no es un jugador de una única posición. En el partido contra Francia arrancó de volante por la derecha, donde no funcionaba, y luego pasó a la izquierda, donde cumplió a cabalidad, apoyando a Sánchez, al lateral Fabra e incluso a James. Casi que se ganó ese día el cupo entre los 23 del Mundial de Rusia.



Otros dos hombres que gozan de esa característica variable son Johan Mojica y Jéfferson Lerma, que no jugaron en la eliminatoria y finalmente quedaron entre los mundialistas. Su presencia en la lista tiene mucho que ver con ese aspecto. Ambos pueden ser laterales o volantes. El lateral izquierdo de Colombia hoy por hoy es Fabra, pero si Fabra no estuviera por algún motivo, Pékerman puede utilizar ahí a Mojica, para eso lo llevó, o al mismo Arias, que también puede jugar por la izquierda. Y si fuera Arias el ausente, en la derecha podría jugar Lerma, el propio Cuadrado, aunque este se aprovecha más de volante externo, o el mismo Uribe. Es decir, diferentes hombres para diferentes posiciones, de acuerdo a las necesidades que se presenten.

Ataque móvil

Cuando James juega por el centro necesita apoyo por las bandas. Ahí es habitual que esté Cuadrado a la derecha; pero a la izquierda, ya sin Cardona y sin Gio, que no fueron convocados, el hombre que más se adapta es Luis Fernando Muriel. Su arranque potente es su gran virtud para explotar esa zona, como lo hizo en la eliminatoria contra Chile, en el partido de Santiago, en el que él generó el empate (de James), o recientemente en el amistoso contra Francia, cuando el fue el que arrancó de titular, para apoyar desde allí a Falcao. Muriel también puede jugar en el área o sobre la derecha.



Finalmente está Bacca, atacante de área que en el amistoso contra Australia demostró que también se puede adaptar por la izquierda, para no estorbar la zona de Falcao.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET