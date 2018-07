Los hinchas de Colombia en Moscú: de los sueños a la realidad

Hacía frío el martes por la mañana en Moscú cuando los hinchas colombianos despertaron con la misma incertidumbre con la que se acostaron el día anterior: ¿cómo conseguir la boleta? ¿Pasaremos a cuartos?

Durante la noche antes del partido no llegaron las respuestas, pero algo sucedió, una especie de sueño colectivo en el que los hinchas colombianos se abrazaron gracias al Tigre y a la prodigiosa zurda de Quintero.



El asunto estaba resuelto para los eufóricos de la Banda del Cocodrilo, que saltaban y vaticinaban el 2-1. ¿Entonces, el gol del descuento? “¡Cualquiera!”, responden en coro.

Se acercaba la hora del partido, y muchos todavía no tenían boleta. “Esto está muy duro”, dijo un mujer con un sombrero tricolor gigante. Y sí: 800 dólares por cada entrada era demasiado, incluso para ellos, que pueden hacer el esfuerzo de llegar hasta aquí y vivir 15 días pagando en rupias, pero ya no hay para más sacrificios.

Hinchas de la Selección Colombia Foto: AFP

El triunfo es 2-0, gol de Quinterito”, decía su acompañante mientras ella suspiraba por unos minutos de James: “Yo creo que sí entra, un rato al menos”, decía. No tuvo suerte.



Ya cansados de esperar y rogar por una rebaja estaban los de Medallo, un grupo de amigos que intentaban asegurar sus entradas y, de paso, ponía la queja: “Vergonzoso que los colombianos se quieran lucrar aquí con las boletas revendidas”.



A pesar de todo, desde la almohada sobre el piso uno ellos no perdía la esperanza:

“1-0, gol de Falcao”, anticipaban.



De Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla por cantidades y de la Aracataca del nobel García Márquez venían los colombianos hasta Moscú, al otro lado del planeta; los atrajo otro sueño colectivo. “Gana Colombia 2-0, goles de Mina y Falcao”, dice un veterano de las graderías que espera con la tranquilidad de tener una boleta en el bolsillo.

Hinchas de la Selección Colombia Foto: AFP

La historia volvía a escribirse en Moscú. Mucha fe, mucha ilusión y mucho sacrifico, horas de viaje en tren, decir adiós a los ahorros, aguantar los rayos del sol del Arena Samara y el frío intenso del Spartak de Moscú. No importa, porque los colombianos tienen un sueño, uno protagonizado por Falcao, Quintero, Mina y James. El partido comienza y termina. La realidad se llevó por delante los sueños de los hinchas.

Mina anotó de cabeza para el alargue, Falcao logró el penalti, y eso fue todo. Los colombianos meten los sueños en la maleta, y empieza el viaje a casa, lejos del frío quiebrahuesos de Moscú.









JENNY GÁMEZ

ENVIADA ESPECIAL

Editora de FUTBOLRED

En twitter: @jenygameza