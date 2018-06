Los grandes ausentes del Mundial Rusia 2018

La ilusión de poder jugar un Mundial de fútbol es con la que trabajan los jugadores durante cuatro años. En ese tiempo intentan sacar su mejor nivel, explotar todas sus capacidades y tener un rendimiento óptimo para vestir con orgullo las camisetas de sus diferentes países. Sin embargo, las listas de 23 son cortas y algunos futbolistas reciben un fuerte golpe al quedarse por fuera de la Copa del Mundo por diferentes variables. Para Rusia 2018 no podía faltar esta lamentable selección de ‘descabezados’. Nombres como el español Álvaro Morata, el alemán Leroy Sané, el sueco Zlatan Ibrahimovic y el colombiano Edwin Cardona son algunas de las estrellas que no asistirán al torneo más importante del mundo por selecciones.

Uno de los grandes ausentes en el Mundial, que arrancará el próximo jueves 14 de junio, es el extremo alemán Sané. El jugador se quedó a última hora por fuera de la lista de 23 futbolistas de Joachim Löw.



“Naturalmente estoy decepcionado de no estar en el Mundial, pero tengo que aceptar la decisión y lo haré todo para volver más fuerte de vacaciones”, dijo este martes el jugador del Manchester City.



Sané fue uno de los jugadores fijos de Pep Guardiola en el Manchester City esta temporada en la que ganó la liga local y la Copa de la Liga.



Otro alemán que no estará fue el héroe del Mundial de Brasil 2014, Mario Götze, autor del gol del título contra Argentina.



“Por supuesto, estoy triste por no ir a la Copa del Mundo. Haré todo lo posible por volver a la selección”, afirmó.



Por los lados de la selección española, Morata es uno de los grandes ausentes. El jugador que parecía tomar el liderato de la ofensiva del equipo dirigido por Julen Lopetegui.



“Había otros compañeros en su posición que nos podían ayudar, no es nada negativo hacia él, no ha venido porque hay otro compañero que seguramente nos ha convencido más”, dijo Lopetegui sobre Morata.



Cesc Fábregas tampoco jugará por España. No hizo parte del proceso, pero su calidad siempre está ahí.

Zlatan dijo ‘no vuelvo’

Uno de los jugadores más mediáticos y que no representará a Suecia en el Mundial de Rusia es Zlatan Ibrahimovic.



El jugador de Galaxy de Los Ángeles no quiso cambiar su opinión de regresar a la selección. “Hablé con Zlatan, me dijo que no había cambiado de opinión”, afirmó un responsable del equipo nacional, Lars Richt, citado en el comunicado. “Un no es un no”, añadió.



Por los lados de Francia fueron cuatro los importantes nombres que no estarán en el Mundial. Didier Deschamps dejó por fuera a Karim Benzema, quien no hizo parte del proceso desde el escándalo de chantaje sexual a Mathieu Valbuena. Tampoco aparecen dentro de los convocados Alexandre Lacazette y Dimitri Payet. El volante del PSG Adrien Rabiot no fue llamado, pero hacía parte de un grupo de reservas, pero el jugador se negó a estar ahí.



Finalmente, la lista de ‘descabezados’ europeos la completa Radja Nainggolan, centrocampista de la Roma. Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, lo dejó por fuera. “Muy a pesar mío, mi carrera internacional llega a su fin”, expresó el jugador.

Los casos suramericanos

El colombiano Edwin Cardona no estará con la Selección Colombia en el Mundial. Pese a ser un jugador clave en la eliminatoria, José Pékerman lo dejó por fuera sin una razón específica.



En Argentina, Mauro Icardi, goleador y referente del Inter de Milán, tampoco podrá representar a su país. Jorge Sampaoli se decidió por otros delanteros para la Copa del Mundo.



Otro de los suramericanos que no estará es Dani Alvés. El brasileño sufrió una lesión en su rodilla derecha, de la cual fue operado este martes.



