Desde todos los ángulos: los goles del partido entre Irán y Portugal

La selección portuguesa de fútbol igualó el lunes 1-1 con Irán para quedar como escolta de España en el Grupo B, por lo que se medirá con Uruguay en los octavos de final de la Copa del Mundo. Con el empate, Portugal sumó cinco puntos, pero terminó detrás de España por la cantidad de goles anotados.

Cristiano Ronaldo pudo ampliar la ventaja a los 51 minutos de tiro penal, pero el arquero Alireza Beiranvand rechazó su disparo. De esta manera, el delantero del Real Madrid no pudo alcanzar al inglés Harry Kane en la cima de la tabla de goleadores del torneo con cinco festejos.



Irán, que necesitaba ganar para tener opciones de pasar a octavos de final por primera vez en su historia, mostró una sólida organización defensiva aunque careció de la fuerza necesaria en ataque.



El equipo del entrenador Carlos Queiroz jugó mayormente de contraataque y, ese a que su delantero Sardar Azmoun mostró destellos de calidad, no fue suficiente para anotar. Portugal, muy criticada por su flojo desempeño y la incapacidad de tener el balón en su poder en la victoria 1-0 sobre Marruecos, pero no mostró otra cara contra el elenco asiático.

Irán igualó en el descuento gracias a un penal de Karim Ansarifard. La pena fue convalidada después de que el árbitro paraguayo Enrique Cáceres consultara el VAR para comprobar que Cedric Soares había tocado el balón con la mano en el área.

ELTIEMPO.COM Y REUTERS