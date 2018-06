Los ‘chicos’ complican con su orden defensivo a los favoritos

El principal tema de discusión ayer en el programa El Tiempo del Debate Final de Fox fue por qué los equipos llamados chicos estaban complicando a los grandes favoritos en el Mundial de Rusia 2018.



Los panelistas de este miércoles tuvieron la compañía del jugador español de Manchester United, Juan Mata, quien se encuentra en Bogotá realizando unas jornadas de solidaridad con una fundación. Mata con respecto al tema de debate dijo: “Los chicos están planteando muy buenos partidos porque se paran excelente en defensa y salen de contra bien, lo vimos hoy (miércoles) con España que ganó por los pelos contra Irán, aunque lo merecía por todo lo que hizo en el partido”.

El entrenador invitado, Luis Fernando Suárez, dijo que es mucho más fácil para un equipo dedicarse a defender; mientras que a los grandes y favoritos les toca hacer las dos de forma excelente.



“La propuesta defensiva es única, Islandia contra Argentina lo hizo muy bien, Irán se tiró muy atrás y lo único que se esperaba era el gol de España. Cuando los equipos tienen que hacer las dos cosas bien es complicado, defender y atacar bien. Además que los chicos no tienen nada que perder entonces se dedican solo a una cosa”, dijo Luis Fernando Suárez.



El gran ejemplo de lo difícil que es enfrentar a equipos pequeños lo dio el juego entre España e Irán, partido del grupo B, en donde los españoles apenas lograron ganar 1-0.



“España terminó complicándose con un Irán que hizo un buen trabajo defensivo, pero nadie se imaginaba que no le podría ganar fácilmente a un equipo que le ganó de casualidad a Marruecos”, aseguró el periodista de la Casa Editorial EL TIEMPO, J. J. Miranda.



El técnico colombiano Jorge Luis Pinto, también invitado, desde Rusia aseveró que estos conjuntos de menos envergadura pueden compartir mucho más tiempo de trabajo y eso se refleja ahora: “Los equipos chicos les están dando más tiempo de trabajo a sus jugadores, los grandes por sus excelentes figuras, que juegan en las mejores ligas de Europa, tienen menos trabajo táctico porque sus calendarios son más complicados y llegan a estos partidos con menos sesiones de entrenamiento. Además, los equipos chicos tienen futbolistas muy aplicados, se vio hoy (ayer) en el Portugal-Marruecos, se demostró que a los portugueses pueden atacarlos en cualquier momento”.



El debate se encendió en el programa ya que al hablar del encuentro mencionado, el nombre de Cristiano Ronaldo, goleador del Mundial, llegó a la mesa.



“Marruecos se preocupó mucho por la pelota, pero para mí, por ejemplo, si Cristiano Ronaldo no hubiera hecho el gol era el peor jugador del partido porque recibió 12 pelotas y todas las perdió, en cambio, Marruecos dominó el partido, presionó, pero lamentablemente no hizo el gol”, dijo Pinto.



J. J. Miranda compartió la opinión emitida por el entrenador y afirmó que el portugués no tiene el mismo valor que mantuvo durante muchos años. “Si nosotros nos quedamos con lo del aficionado pues coincidimos que Cristiano Ronaldo es la gran figura del Mundial y no. Contra España sacamos los goles y nos quedamos con un jugador que no tiene ningún peso colectivo, ni en defensa, ni en ataque. A veces los compañeros parece que lo ven como su gran ídolo”.



El periodista Hernán Peláez difirió de la opinión de sus compañeros de mesa, porque para él las estrellas de los equipos, y más los que hacen los goles, deben tener preferencias porque tienen un valor agregado.



“Para mí Cristiano si quiere irse al hotel que se vaya, si no quiere marcar que no marque, si quiere salir a comer que vaya, es que cuánto vale un gol en un Mundial, y este ya hizo cuatro. A mí que no me lo toquen nunca, que haga los goles y ya”, aseveró Hernán Peláez.



En el mismo sentido se expresó el periodista Darío Ángel Rodríguez, quien sacó a relucir el palmarés de Cristiano y su importancia para el fútbol mundial.



“Estamos hablando de un jugador que fue campeón de la Eurocopa con Portugal, ganó tres Ligas de Campeones consecutivas, es el máximo goleador del Real Madrid, ahí es donde se valora su importancia, sus labores defensivas pasan a un segundo plano y muchas más tienen que pasar a un segundo plano”.



Pinto, sin embargo, le puso más picante al debate y dijo: “Cristiano Ronaldo es un gran ‘palomero’, ya sus movimientos en ataque no son los mismos y necesita mucho de sus compañeros, ya no centra, no encara, no se mueve como antes. Claro que yo no cambiaría a Cristiano, ni que fuera bruto, pero sí le pediría una ayuda extra y unos movimientos más colectivos”.



Tras el cruce de comentarios el debate llegó al tema de las visitas de los familiares a las concentraciones durante los grandes eventos deportivos.



Pinto volvió a opinar, desde su última experiencia con la selección de Costa Rica en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y dijo: “Es fundamental para los jugadores tener ese acercamiento con la base de su motivación para jugar e inyecta una dosis de alegría y ánimo para lo que sigue”.



Peláez hizo el comentario picante de la noche y recordó una anécdota de un viejo técnico. “Alguna vez un entrenador me dijo que él dejaba que sus jugadores tuvieran relaciones sexuales, con sus esposas, durante las concentraciones, en periodos cortos; y que siempre procuraran que la mujer estuviera arriba y no hicieran más esfuerzos de los debidos en la cama”.



El Tiempo del Debate Final