Las cinco pruebas que puede hacer Colombia frente a Egipto

1. Los centrales Sin Zapata, ¿quién va? El tema de Cristian Zapata se complicó. EL TIEMPO consultó con fuentes cercanas al cuerpo médico de la Selección Colombia y, como van las cosas, Cristian Zapata no haría parte de la lista de 23 jugadores para el Mundial, por una lesión muscular en la pierna izquierda. Los tiempos no dan. Zapata había jugado todos los partidos oficiales de Colombia en el 2017, salvo el juego con Perú, que se lo perdió por suspensión. En ese orden de ideas, el DT José Pékerman tendrá que buscar alternativas. La primera sería poner a Dávinson Sánchez y Yerry Mina juntos. Óscar Murillo, que también venía tocado, está listo como alternativa, y además tiene la ventaja de que es zurdo natural, lo que no obligaría a cambiar de perfil a Sánchez o a Mina.

2. Cardona no está, ¿quién es su reemplazo? Edwin Cardona apareció en la Selección Colombia después del Mundial de Brasil. Jugó 31 partidos, anotó cinco goles, pero para la recta final con rumbo a Rusia 2018, Pékerman no lo tuvo en cuenta. ¿Quién va a jugar en su lugar? En los dos partidos de la Selección este año, que Cardona no jugó por la sanción de cinco fechas en amistosos que le impuso la Fifa por su gesto racista en el partido con Corea del Sur, el DT aplicó la misma partitura, pero con distintos intérpretes: contra Francia jugó Luis Fernando Muriel en el lugar de Cardona, y frente a Australia, en ese puesto comenzó Carlos Bacca. Curiosamente, dos delanteros reconvertidos en carrileros, como también lo hizo Duván Zapata en Lima, en la eliminatoria. ¿Repetirá la fórmula?



3. Abel sale de una lesión. Las alternativas. Abel Aguilar es hombre de confianza de José Pékerman. Desde marzo del 2017, en el partido frente a Bolivia en la eliminatoria, no faltaba a un partido de la Selección. Ya está recuperado de un problema muscular, pero seguramente no jugará hoy. La última vez que no fue titular (frente a Venezuela, el 31 de agosto del año pasado), el DT puso a Wílmar Barrios al lado de Carlos Sánchez. Pero también está la alternativa de Mateus Uribe, que además de marca le puede aportar salida al ataque.



4. James, el eje, ¿Quién lo acompaña? Desde el Mundial pasado, cuando Pékerman tuvo que cambiar de esquema para suplir la ausencia de Radamel Falcao García, James Rodríguez pasó de jugar por la banda izquierda al centro, pero pisando el área y anotando goles. Juan Guillermo Cuadrado casi siempre fue su socio por la zona derecha y por la izquierda probó a varios jugadores. Ahora, el DT cuenta de nuevo con Juan Fernando Quintero, quien estuvo por fuera prácticamente toda la eliminatoria, y tiene la alternativa de poner a Mateus Uribe en una línea de tres, para darle salida al equipo desde la primera línea de volantes y juntarlo con James, como pasó en el segundo tiempo frente a Francia, en el que el equipo le dio la vuelta al marcador. Se busca un socio.



5. La parte física. ¿Cómo serán las cargas? El tema de la preparación física es clave para esta recta final hacia el Mundial de Rusia. No todos los jugadores llegan con la misma cantidad de minutos, algunos no tenían ritmo de competencia y, para el caso de los que actúan en Europa, para muchos es el remate de temporada. “Normalmente las cargas se miden semanalmente. Y se depende mucho de la información que dan los clubes. Y si no, de los controles. Cuando los jugadores llegan a la Selección se les hacen las pruebas bioquímicas, hormonales, o alguna fisiológica sencilla, para determinar el volumen total de trabajo que traen”, declaró el exmédico de la Selección Alexánder Niño. La cantidad de minutos en este partido también tendrá mucho que ver con esas cargas físicas.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc