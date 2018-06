Lo que usted no sabe sobre...  las cuentas para pasar a Octavos

Se acerca el fin de la fase de grupos en el Mundial de Rusia 2018. Es el momento en el que más de un equipo está haciendo cuentas de qué es lo que más le conviene para llegar a Octavos de final.



¿En caso de empate, cómo se define quién pasa?



Lo primero que se tiene en cuenta es la diferencia de goles, sin embargo, en caso de que esta no aplique hay otros criterios para establecerlo.

Luego se tienen en cuenta tres factores: mayor cantidad de puntos, diferencia de goles (marcados y recibidos), mayor cantidad de tantos anotados.



Si estos criterios tampoco logran una diferencia, cosa que es poco probable, se recurre a revisar el mayor número de puntos obtenidos y se restan puntos por las tarjetas recibidas (uno por cada amarilla, tres por cada roja indirecta, cuatro por cada tarjeta roja directa.



Si una vez se realicen estas cuentas el empate continúa, la Fifa sorteará el ganador.

Sumas y restas del Grupo D

El triunfo nigeriano no solo fue festejado en África sino también en Argentina, que mejoró sus opciones de clasificar a los octavos de final.



El Grupo quedó con Croacia como líder (6). Segundo Nigeria, con 3 puntos; tercero Islandia con 1 y -2 en diferencia de gol, y último Argentina, con 1 punto y -3.



La fecha de definición del grupo sera el próximo martes 26 de junio: Argentina vs. Nigeria y Croacia vs. Islandia.



El único que depende de sí mismo para acompañar a los croatas a octavos es Nigeria, que ganando clasifica. Si empate dependerá de que Islandia no derrote por más de 5 tantos a Croacia.

Celebración de la Selección de Nigeria. Foto: AFP

Islandia, por su parte, necesita ganar por varios goles, por si nigerianos y argentinos empatan. Si la 'albiceleste logra un triunfo' entrará a pesar la diferencia de gol entre ambos.



Argentina tiene un panorama parecido: necesita ganar, sí o sí, por varios goles y que Islandia pierda o empate contra Croacia. Si los islandeses ganan, que sea por una distancia mínima, pues la diferencia de gol tendría la última palabra.

Lionel Messi luce angustiado antes del partido de Argentina vs Croacia. Foto: YouTube

Si llega a registarse un empate en todo entre Islandia y Argentina (puntos, diferencia de gol y goles a favor) habrá que mirar las tarjetas amarillas y el que haya recibido menos clasificará.



Se llegaría hasta el ítem de las tarjetas porque hay que recordar que en las opciones de desempate que hay antes de éste (resultado del partido entre ambos, diferencia de goles en el partido entre ambos y más goles anotados en el partido entre ambos) también están igualados argentinos e islandeses: en la primera fecha igualaron 1-1.



En el caso de que el empate en puntos, diferencia de goles y más goles marcados sea entre Nigeria e Islandia, el clasificado sería el conjunto africano por su triunfo en el duelo directo.



