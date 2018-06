Lo que entusiasma y lo que desanima en Argentina para los octavos

Con el pasar de las horas, el entusiasmo mutó en reflexión. El desahogo final en la noche del Zenit Arena fue alegría durante la madrugada en Bronnitsy, pero le fue dejando lugar al análisis en una tarde en la que la paz dominó la escena del búnker argentino. Tras los sacudones de los últimos días apareció la calma. El triunfo ante Nigeria le cambió la cara al balance de la primera rueda, y dejó algunos puntos a tener en cuenta de cara a lo que se viene. Señales que entusiasman de cara a Francia, pero también de las otras: la foto del gol de Marcos Rojo no alcanza para ocultar cuestiones que todavía aparecen en el deber.

Franco Armani, debut y solidez. El error de "Willy" Caballero ante Croacia le dio la oportunidad y él no defraudo. El aura de imbatibilidad que mostró en River en el último semestre dijo presente en el mano a mano que le tapó a Odion Ighalo en la antesala del tanto de Rojo y transmitió seguridad en cada intervención.



Este lunes, Caballero reflexionó en Instagram sobre su salida del equipo: "Acepto la equivocación futbolística, pero nunca tuve el deseo que mi familia pase días tan desagradables".



La revelación. En un país donde no florecen laterales, Nicolás Tagliafico aparece como un acierto del cuerpo técnico y es el único de los novatos que mantuvo su lugar en los tres partidos. Tuvo una primera rueda de menor a mayor y se consolidó ante Nigeria, donde tuvo que hacerle frente a futbolistas de mayor potencia y porte físico.



Cabeza y corazón. Todo lo que faltó en los dos primeros encuentros apareció en el último. No perdieron la cabeza aun ante el penal nigeriano y mostraron el temple de otros tiempos, más allá de que eso no resulte suficiente ante rivales de mayor jerarquía. Un primer paso que necesita una confirmación frente a los galos.



De parche a eje del mediocampo. Puertas adentro del búnker argentino destacan que ante Nigeria hizo el partido ideal, que conformó como nunca antes y que movió los hilos en el centro de la cancha. Si Messi necesitaba un socio, ahí estuvo él. Y aunque la selección sigue en deuda en la gestación de juego, Ever Banega aparece como un punto positivo de la noche del martes. Cumplió cuando ingresó ante Islandia como parche al doble cinco batallador formado por Mascherano y Biglia, aunque llegó a ese partido con dos entrenamientos en diez días, y esta vez fue eje para generar espacios.



Goleadores lejos del arco. Si se repasan los números de Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero no quedan dudas de que a este seleccionado no le falta gol. Pero en la práctica eso no sucede. Agüero, autor del tanto ante Islandia, no pesó en el área rival y perdió la titularidad en San Petersburgo. Mientras que Higuaín volvió a jugar de espaldas al arco y muchas veces fue víctima de un ataque previsible. El delantero de Juventus falló una oportunidad contra Nigeria a diez minutos del final que le podría haber costado caro.



Di María, en deuda. Sampaoli no encuentra soluciones en el extremo izquierdo. ¿Será el turno de probar a Dybala para trabajar la banda? ¿Ingresará Pavón? Lo cierto es que el volante de PSG no se destaca en la velocidad y el uno contra uno, donde siempre se hizo fuerte. Mostró algunos pincelazos, pero le falta cambio de ritmo y no se acopla con Messi. Meza tampoco rindió cuando le tocó ingresar y le costó hacer pie en el último partido.



Javier Saúl

Enviado especial

LA NACIÓN (GDA)

Rusia