En la recta final para el debut, Colombia ya está en Kazán

Llegó Colombia al Mundial. La Selección ya aterrizó en Kazán, a unos 750 kilómetros de la capital rusa. Voló desde Milán, donde se reunió durante 15 días para preparar, como si fueran monjes en retiro, su participación en el Mundial de Rusia 2018.

Allá, en Italia, se recuperaron Abel Aguilar y Cristian Zapata de sus lesiones musculares. Allá se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda Frank Frabra y perdió la opción de jugar la Copa del Mundo. Allá llegó Farid Díaz para ocupar esa plaza de lateral izquierdo.



Llegó Colombia al Aeropuerto Internacional de Kazán y los 23 elegantes jugadores, con vestido azul de tres piezas y corbata azul, pero más clara (¡bien hecho, así es!) se montaron en el bus que grita en un letrero: “Aquí van un sueño, tres colores y 50 millones de corazones”.





Antes de ese vuelo, se veía alegría. Incluso hubo fotos en redes sociales, videos festejando la llegada a Rusia, cantando “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta no va al Mundial”, un coro al que se unió hasta José Pékerman, agarrado de una baranda del bus que los llevó al avión.

Llegada de la Selección Colombia a Kazán. Foto: AFP

El bus demoró casi 50 minutos en llegar a la villa Savino, un pequeño lugar vecino a Kazán. Allá queda el Ski Resort Kazan, el búnker alejado escogido esta vez por el cuerpo técnico. El miércoles entrenarán y atenderán a la prensa en otro lugar: el estadio Sviyaga, de Medvedkovo, otra villa cercana. Todo muy al estilo de Pékerman, que hizo algo parecido hace cuatro años en Brasil, cuando hizo alojar al equipo en la sede de São Paulo, en Cotia.



Ahí va un sueño, sí, del que hacen parte Abel Aguilar y Mateus Uribe, dos volantes que en apariencia están disputando el mismo lugar en el equipo titular del debut, contra Japón, el próximo martes 19, en la primera fecha del grupo H.

Selección Colombia a su llegada a Kazán. Foto: AFP

Aguilar, de 33 años, fue pieza clave de la Selección en el pasado ‘Mundialazo’ de Brasil (en el que Colombia avanzó a cuartos de final), pero esta vez apenas ha jugado 1.010 minutos en 14 partidos este año en el Deportivo Cali.



“La mentalidad está puesta en el trabajo… No escucho nada para bien, ni para mal. El fútbol es así: son situaciones distintas en cada momento. La Selección es muy importante, los jugadores debemos aceptar las críticas de buena manera”, dijo en Milán y agregó: “Cuando estamos en la Selección hay que unirnos, pues la Selección es de todo el país, no solo de unos. Siempre que nos ponemos esta camiseta queremos representar de la mejor manera siempre que podamos hacerlo”.



Uribe, de 27 años, dobla en números a Aguilar en el América de México: 30 partidos con 2.345 minutos de competencia. En goles anotados, la diferencia es tremenda: por los 11 de Mateus, Abel anotó uno. Quizás ese pueda ser un factor de decisión de José Pékerman, el director técnico, para la primera alineación en el Mundial.



“Sé que todos los jugadores están al ciento por ciento y pueden hacer parte del once titular. Siempre tendré una buena actitud así esté de suplente o titular. Todos debemos jalar para el mismo lado y esperar que el profe tome la decisión”, dijo y agregó: “Me siento con mucha confianza porque sé que le puedo aportar grandes cosas a la Selección. Disfrutaré de este momento porque sé que son pocos los que se van a dar en la vida”, agregó cuando habló en Milán.



Aguilar y Mateus son dos de “un sueño, tres colores y 50 millones de corazones” que ya se montaron al bus del Mundial de Rusia, este martes en Kazán.



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

Enviado especial a Rusia

Moscú

En Twitter: @MelukLeCuenta