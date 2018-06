Las llaves del Mundial en vivo: así están quedando los enfrentamientos

La fase de grupos se acerca a su final y la mayoría de llaves ya están listas.



La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación del campeón actual Alemania, equipo que cayó contra Corea del Sur.

Conozca en vivo cómo están quedando los enfrentamientos:

Francia vs. Argentina

Kazán Arena Kazán

Sábado 30 de junio

Hora: 9 a. m.



Uruguay vs. Portugal

Estadio Fisht Sochi

Sábado 30 de junio

Hora: 1 p. m.



España vs. Rusia

Estadio Luzhnikí Moscú

Domingo 1 de julio

Hora: 9 a. m.



Croacia vs. Dinamarca

Domingo 1 de julio

Estadio de Nizhni Nóvgorod

Hora: 9 a. m.



Brasil vs. México

Lunes 2 de julio

Estadio Samara Arena

Hora: 9 a. m.



*1G vs. 2H (Por el momento Inglaterra vs. Senegal)

Lunes 2 de julio

Estadio Rostov Arena

Hora: 1 p. m.



Suecia vs. Suiza

Martes 3 de julio

Estadio de San Petersburgo

Hora: 9 a. m.



*1H vs. 2G (Por el momento Japón vs. Bélgica)

Martes 3 de julio

Estadio del Spartak

Hora: 1 p. m.



DEPORTES