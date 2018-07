Llaves del Mundial en vivo: así están quedando los cuartos de final

Las fases decisivas del Mundial de Rusia 2018 ya están en juego y los primeros clasificados a cuartos de final están definidos.



Uruguay venció a Portugal, de Cristiano Ronaldo, y se clasificó a esa ronda, con un

marcador de 2-1. La figura fue el delantero charrúa Edinson Cavani.



Por su parte, la actuación estelar de Mbappé sepultó las ilusiones de Lionel Messi de ser campeón del mundo. Francia venció a Argentina 4-3.



Así están quedando las llaves de los cuartos de final:

Uruguay vs. Francia

Estadio: Nizhni Nóvgorod

Fecha: 6 de julio 2018

Hora: 9 a. m.



(Ganador Brasil-México vs. Ganador Bélgica- Japón)

Estadio: Kazán Arena

Fecha: 6 de julio 2018

Hora: 1 p. m.



(Ganador Colombia-Inglaterra vs. Ganador Suecia-Suiza)

Estadio: Samara Arena

Fecha: 7 de julio 2018

Hora: 9 a. m.



(Ganador España-Rusia vs. Ganador Croacia-Dinamarca)

Estadio: Estadio Fisht, Sochi

Fecha: 7 de julio 2018

Hora: 1 p. m.

