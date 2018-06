La Selección Colombia, a la espera de parte médico de Ospina y Aguilar

25 de junio 2018 , 07:46 a.m.

En el mejor de los ambientes volvió Colombia a los entrenamientos en su sitio de concentración, a poco menos de una hora de la ciudad de Kazán.

En el estadio Sviyaga trabajaron 11 jugadores que no tuvieron un rol protagónico en el reciente triunfo 3-0 contra Polonia.



Óscar Murillo, José Heriberto Izquierdo, Miguel Borja, Cristian Zapata, Luis Muriel, Farid Díaz, Carlos Sánchez, José Cuadrado y Camilo Vargas fueron los que no llegaron a actuar en el estadio Kazan Arena, mientras Carlos Bacca y Jefferson Lerma, quienes sí tuvieron pocos minutos, completaron el grupo.

La atención se centra ahora en el diagnóstico de Abel Aguilar y David Ospina. El primero comentó en la zona mixta que había sentido una molestia que espera sea menor y el segundo también se declaró optimista, a pesar de haber sufrido golpes importantes contra los polacos.



Aguilar se fue al piso al minuto 28 del primer tiempo del partido contra Polonia y de inmediato el cuerpo médico entró al campo. Las muestras de dolor eran en su pierna izquierda y parece ser un problema muscular.



“Levantó mucho la pierna y en ese movimiento sintió una pequeña molestia, que en este momento no se puede evaluar. Hay que esperar la revisión médica. No tiene que ver con la lesión del pasado y esperemos que no sea importante”, aseguró José Pékerman en la rueda de prensa.



El entrenador aseguró que había que esperar su evolución en las próximas horas y hacerle una resonancia magnética para conocer el alcance de su problema.



Por su parte, Ospina parece sufrir un esguince en su tobillo derecho, luego de una acción fortuita en la que Mateus Uribe le cayó encima.



De la situación médica de ambos se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial.



El grupo tendrá este lunes la tarde libre para compartir con sus parientes, que el domingo apenas si tuvieron tiempo de abrazarlos y felicitarlos por la victoria.



JENNY GÁMEZ

Enviada especial

Kazán

En Twitter: @jennygameza