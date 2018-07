La lesión de James pone en aprietos al médico de Colombia

La lesión de James Rodríguez, que le impidió jugar el partido de octavos de final del Mundial contra Inglaterra, puso en aprietos al cuerpo médico de la Selección Colombia, encabezado por Carlos Ulloa, que inicialmente informó que el jugador tenía un edema en el sóleo derecho, cuando en realidad se trataba de una rotura fibrilar, que el doctor tuvo que admitir el sábado pasado.

James, quien no regresó al país con la Selección el jueves, luego de la eliminación del Mundial, viajó a España para adelantar su recuperación y se practicó, con los médicos del Bayern Múnich, una resonancia que mostró la ruptura, la cual no coincidía con el diagnóstico de la Selección.



Ulloa dio su versión en el programa El Tiempo del Debate Final, de la alianza entre EL TIEMPO y Fox Sports, y reconoció que James tiene una “microrrotura en el sóleo derecho”. El médico dijo que conocían el estado real de James, pero que no lo informaron por política de privacidad del cuerpo médico y para alimentar la especulación de los medios, antes del partido contra Inglaterra. Ulloa también aseguró que desde un comienzo se decidió que James no jugara ese partido, lo cual se acordó con el jugador y el cuerpo técnico.



James no tuvo un mundial en plenitud física. Primero tuvo una molestia en el sóleo izquierdo, que le impidió ser titular contra Japón. Contra Polonia jugó los 90 minutos. Pero en el partido contra Senegal se marchó al 31, lesionado. Y ya le tocó parar. El jugador tendría de dos a tres semanas de recuperación.

La defensa de ulloa en frases

“Se habló de la lesión sin dar la gravedad de la misma. Eso, para ayudar a especular un poco a los medios, no sólo de Colombia sino del exterior”.



“Esa decisión (que no jugara) se tomó conjuntamente entre el cuerpo técnico, médico y el propio James. Pero no se iba a dar ninguna información”.



“La microrotura y el edema son lesiones muy similares, en ambos casos se refieren a lesiones musculares muy pequeñas. Se pueden describir de varias maneras”.



“Pudo jugar 28 minutos frente a Japón y jugó normalmente contra Polonia. Pero luego, en el calentamiento para el partido con Senegal, James sintió la molestia en la otra pierna”.



“Después del partido contra Senegal pasaron cuatro días y el dolor no disminuía. Todos estábamos esperanzados en que jugara, pero no se iba a arriesgar al jugador”.







