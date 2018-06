Las 11 fortalezas de Colombia para llegar al objetivo en el Mundial

José Pékerman y Radamel Falcao García son los líderes que buscarán conducir al equipo hacia las semifinales del Mundial de Rusia, para superar el récord del 2014. A continuación analizaremos las fortalezas psicológicas y los liderazgos de este plantel:

1. Tiempo de trabajo, coherencia y proyecto. Por primera vez Colombia responde a un proyecto a largo plazo con un DT que lleva más de 6 años en el cargo.



2. Virtud en el banco: un buen entrenador. El liderazgo desde el conocimiento, la sencillez, la humildad, el saber trabajar en equipo y el ser paternal hace que José Pékerman ordene y tranquilice a los jugadores.



3. Experiencia: ya saben qué viene. Hay 11 futbolistas que estuvieron y jugaron en Brasil 2014. Y esto brinda un plus al rendimiento, ya que en ese Mundial todos fueron debutantes.



4. Líder en el campo: está Falcao. Radamel Falcao es un líder de perfil bajo igual que Pékerman, con calidad humana y referente futbolístico para el plantel. Supo reinventarse luego de perderse el último Mundial por lesión y contagia mayor entusiasmo y actitud al equipo.



5. Segunda línea de liderazgo. James Rodríguez, Juan Cuadrado, David Ospina, Carlos Sánchez, Abel Aguilar y Cristian Zapata son decisivos para el equipo desde el lugar donde les toca. Esto transforma al grupo en un equipo y al nosotros por encima del yo.



6. En la élite: entre los grandes. Hoy los futbolistas colombianos están jugando en clubes más importantes que en el 2014 y este plus es producto de la revolución que se inició en febrero del 2012.



7. Actualidad: llegan bien. La seguridad de que muchos de estos jugadores llegan psicológicamente fuertes por el presente futbolístico en sus clubes.



8. Transformar el dolor en fortaleza. La dolorosa lesión de Frank Fabra puede unir más al equipo como pasó en el 2014 con las bajas de Falcao, Perea y Aldo Leao Ramírez.



9. Alquimia: buen balance. Hay un equilibrio entre experiencia y juventud en la conformación del plantel.



10. Azar: la suerte ayuda. Si bien no hay rivales fáciles, la zona que le tocó a Colombia es accesible si rinde de acuerdo a su potencial.



11. Respeto, ganado. Hoy los rivales a Colombia, por todo lo descrito anteriormente, lo ven con otros ojos y como un hueso duro de roer.



Sabemos que hay debilidades como en todo equipo, pero siempre hay que centrarse en lo positivo para creer, defender la ilusión y alcanzar el objetivo.



MARCELO ROFFÉ

Psicólogo deportivo

Para EL TIEMPO