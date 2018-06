Las dudas de 'Bolillo' Gómez a una semana del debut en el Mundial

Hazard, De Bruyne, Mertens, Lukaku... la delantera de Bélgica haría soñar a cualquier equipo, pero se ha convertido en un rompecabezas para el seleccionador panameño Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, que a una semana del debut mundialista duda en cómo contrarrestar el poderío ofensivo de los Diablos Rojos.

La ecuación no es fácil y al veterano técnico colombiano, que dirigirá por tercera vez a una selección en un Mundial (tras hacerlo con Colombia en Francia-1998 y Ecuador en Corea y Japón-2002) aún le quedan unos días de trabajo en Saransk, a 600 km al este de Moscú, para decidir por la táctica y el sistema de juego a adoptar.



Tras la clasificación en octubre pasado, en los últimos partidos amistosos "hemos implementado varios sistemas de juego: 5-4-1, 4-1-4-1 y el 4-4-2, que es el más cómodo y al que estamos más acostumbrados", explicó Gabriel 'Gavilán' Gómez en Rusia. El mediocentro defensivo de la Sele, no obstante, relativizó la importancia del sistema de juego que utilice el equipo.

"Cuando empieza la pelota a rodar, la manera de jugar también depende del rival". Ante el arsenal ofensivo de los belgas, otra de las dudas es qué táctica adoptar: ¿Replegarse atrás o presionar arriba al contrario? "Lo que se ha visto en Mundiales anteriores es que un equipo no puede presionar al rival los 90 minutos", reconoce 'Gavilán', una de las claves para contrarrestar el juego de ataque de los belgas. "Tenemos que mostrarnos como un bloque de once jugadores y presionar cuando estemos armados y con aire para hacerlo", añadió.

Un bloque de 11 jugadores

Panamá se presenta en Rusia sin conocer la victoria desde que obtuvo la clasificación, con dos empates (1-1 ante Gales y 0-0 frente a Irlanda del Norte) y cuatro derrotas (contra Irán por 2-1, 1-0 ante Dinamarca, 6-0 frente a Suiza y, en el último partido, 1-0 en Noruega) en los amistosos previos al Mundial, aunque todos en la expedición admiten que en Oslo se recuperaron "buenas sensaciones como equipo".



Por lo visto en los entrenamientos celebrados hasta ahora en Saransk, 'Bolillo' optará seguramente por un 4-1-4-1, ya que la línea de 5 defensas no ha tenido éxito en los amistosos en los que se ha probado y repetiría el once utilizado en Oslo, salvo la entrada de Michael Murillo en el lateral derecho por Adolfo Machado, que fue uno de los menos afortunados ante Noruega.

En la línea defensiva, Fidel Escobar parece que será el acompañante de Román Torres en el centro de la defensa, en detrimento del veterano Felipe Godoy, ya que el joven defensor del New York Red Bull (23 años) puede aportar mayor velocidad al eje de la zaga. Murillo y Eric Davis ocuparían los laterales y el puesto que no ofrece dudas es el de arquero, que salvo lesión, lo ocupará Jaime Penedo.



En el centro del campo, 'Bolillo' parece tener pocas dudas, con Aníbal Godoy acompañando a 'Gavilán', Edgar Bárcenas y José Luis Rodríguez por los costados y Armando Cooper como enganche.

Lesión del 'Puma' Rodríguez

El veterano delantero Blas Pérez parte con ventaja para ocupar la punta del ataque, aunque Gabriel Torres podría entrar si el técnico opta por una táctica más defensiva, con cinco defensas, por su mayor rapidez frente al máximo goleador de la historia de la selección panameña.



En este caso, el otro sacrificado sería Rodríguez para dejar paso a un quinto defensor. 'Bolillo' Gómez probó con este once titular en el entrenamiento del lunes, aunque dio entrada a Ricardo 'Pepe' Ávila por Rodríguez, que sufrió un pinchazo muscular y no acabó la sesión.



"Estamos armando el equipo y por el momento no hay muchas dudas" sobre el once titular, admitió sin complejos el técnico tras la sesión. No obstante, sea con el dibujo que sea, el capitán Torres considera que deberán jugar "muy concentrados para no dejar espacios y con mucho orden para contrarrestar el juego de Bélgica". 'Bolillo' Gómez tiene aún una semana para perfilar el once con el que Panamá debutará en un Mundial el próximo 18 de junio en Sochi.







AFP