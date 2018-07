Los 'pecados' de Geiger antes de pitar el partido Colombia-Inglaterra

Luego de la derrota de Colombia frente a Inglaterra en la definición de cobros desde el punto penal, un sentimiento de amargura aún se siente en la afición y, pese a que la suerte se definió en la ruleta de penaltis, sí queda algo de resentimiento también por lo que fue la deficiente y polémica actuación del árbitro estadounidense Mark Geigel a lo largo del encuentro de los octavos de final.



Desde el momento en que fue designado por la comisión arbitral de la Fifa, despertó toda sospecha y preocupación por sus nefastos antecedentes. Su historial ha puesto en duda la labor que cumple como árbitro.

Geiger es uno de las árbitros más reconocidos en la Major League Soccer de Estados Unidos, pero en sus actuaciones internacionales su trabajo deja mucho que desear ya que siempre se ha visto envuelto en polémicas.



En el 2012, por ejemplo, Mark Geiger sancionó una pena máxima que nunca existió cuando Colombia y Brasil se enfrentaron en un partido amistoso. El cobro desde los 12 pasos fue errado posteriormente por Neymar.



En el Mundial Brasil 2014, Geiger fue acusado de ser imparcial y beneficiar a Francia. El árbitro fue señalado así por el técnico de Nigeria, Stephen Keshi, tras ponerle solamente una tarjeta amarilla al francés Blaise Matuidi luego de romperle la tibia y el peroné al nigeriano Ogenyi Onazi.



Al año siguiente, en la Copa de Oro de 2015, el árbitro estadounidense tuvo una de sus más dudosas actuaciones al favorecer presuntamente a México, cuando perdía con Panamá 0-1: sancionó dos penaltis discutidos, uno de ellos al minuto 89 y el otro en el alargue de 30 minutos.



Lo anterior causó tanta molestia entre los aficionados de la nación panameña que la misma prensa mexicana y diversas figuras mediáticas pidieron disculpas por la muy polémica jugada. Luego de este triste suceso Geiger fue sancionado seis meses sin poder dirigir partidos internacionales.



Este martes no fue la excepción y, tras el partido que dirigió en el estadio de Moscú, el árbitro tuvo que salir con una escolta de la policía mientras los hinchas colombianos le lanzaban botellas de plástico.

Incluso, en la fase de grupos de este mundial, en el partido Marruecos vs. Portugal, Geiger fue acusado de pedirle la camiseta a Cristiano Ronaldo pero la Fifa desmintió el hecho.



En el compromiso entre Colombia e Inglaterra, Geiger sacó seis tarjetas amarillas al equipo colombiano -Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Santiago Arias, Falcao, Carlos Bacca y Juan Guillermo Cuadrado- y dos al seleccionado inglés –Jesse Lingard y Jordean Henderson-.



El juez, en el minuto 57 del partido, sancionó un penalti a favor de Inglaterra luego de una dudosa falta de Carlos Sánchez frente a Harry Kane dentro del área, la cual puso adelante en el juego al equipo de los ‘tres leones’. En la decisión, el juez de cancha no hizo uso del VAR. Si lo hubiera asistido, se habría dado cuenta que el primero en cometer la falta fue Kane sobre Sánchez.



Y luego, en la prórroga, anuló una jugada que terminó en gol de Bacca porque, según el árbitro, hubo dos pelotas en el campo de juego, lo cual no fue cierto, según se pudo establecer en los videos.



Tras el partido, Falcao García calificó la actuación del árbitro como “una vergüenza”. "Me pareció particular que pongan un árbitro estadounidense que había sido suspendido en este partido. Eso generó muchas dudas. También que solo hablara el idioma inglés, había cierta parcialidad", precisó. Y agregó: "A través de pequeñas faltas nos iba metiendo en nuestro arco. Estuvo claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra, esto es una vergüenza".



A las críticas de Falcao se sumó el técnico del seleccionado colombiano, José Pékerman, quien calificó el duelo ante los ingleses de "áspero, duro e incómodo" y dudó de la labor desempeñada por Geiger, porque se dieron "muchas situaciones en las que uno tenía la impresión de que se iba a pitar algo".

Además, el técnico argentino denunció la -según él- facilidad de los jugadores ingleses de caer en el área: "Uno no sabe si el jugador cae porque le empujan o busca tirarse para buscar la falta (...) Ya se ha visto muchas veces en este Mundial", dijo en referencia a los tres penales que le han pitado a favor a los ingleses en lo que va corrido de Rusia.



