Las críticas a Osorio no van acorde con sus buenos números

Juan Carlos Osorio ha tenido que vivir tres años de críticas al mando de la selección de México. Y a pocas horas de comenzar su participación en el Mundial de Rusia 2018 contra Alemania, no pudo acabar con los comentarios fuertes contra su gestión, a pesar de que las cifras lo respaldan, sus jugadores lo apoyan y su eliminatoria tuvo números excepcionales. Sin embargo, Osorio también ha tenido pecados en su proceso, sobre todo en la Copa América 2016 y en la Copa Oro 2017; más allá de eso, al colombiano le ha pesado ser extranjero y por eso sus fallas se las cobran al doble por la prensa especializada y por referentes del balompié mexicano.

Cuando Osorio llegó a México, rompió la marca de tiempo sin recibir goles en contra, con 806 minutos; además empató la marca de victorias consecutivas (11) del técnico Manuel Lapuente, establecida en 1990. Pero en la Copa América Centenario 2016, que se realizó en EE. UU., recibió un fuerte golpe al caer humillado por 7-0 contra Chile, en octavos de final. Ese trágico resultado ha sido su ‘inri’ hasta la fecha.



A pesar de que el DT colombiano realizó la mejor fase clasificatoria de los últimos años para llegar al Mundial, en la que clasificó primero de la Concacaf después de 20 años, a Osorio no le perdonan las constantes rotaciones. Sin embargo, los jugadores de la selección han manifestado siempre su apoyo…

Historia de México

La prensa, y referentes como Hugo Sánchez, le exigen a Osorio con mucha vehemencia. Todos en ese país esperan que el DT los lleve al popular ‘quinto partido’ del Mundial, que significa avanzar hasta la ronda de cuartos de final, fase a la que no se clasifican desde hace 32 años y a la que solo han llegado en dos ocasiones: 1970 y 1986, justo cuando organizaron el Mundial.



“México es una potencia mundial”, es una de las frases que más utiliza Hugo Sánchez. Sin embargo, el historial del Tri en la Copa del Mundo dicta que en sus primeras seis presentaciones no pasaron de primera fase; que llevan seis mundiales consecutivos quedándose en octavos y que no clasificaron a cinco versiones del certamen.



Pero no solo pasa en los Mundiales. En seis versiones de Copa Confederaciones ganaron una en 1999, cuando fueron organizadores; se quedaron en fase de grupos tres veces, fueron terceros una vez y cuartos en dos presentaciones. En la Copa América fueron invitados en diez ocasiones y sin duda fueron animadores: jugaron y perdieron dos finales; fueron terceros tres veces, se quedaron en cuartos de final en tres versiones y en dos oportunidades no pasaron de fase de grupos -en 2011 y 2015-.

México sí es potencia en su zona del continente. De 24 versiones de la Copa Oro ganó 10, siete de ellas en los últimos 25 años. Ha logrado clasificarse en las siete últimas eliminatorias superando el hexagonal final, pero se olvidan que, a excepción de EE. UU. y Costa Rica, no han contado con un rival constante y de gran nivel.



Finalmente, esa jerarquía que tanto se reclama en México no está avalada en el poderío de su liga, que solamente ha logrado múltiples títulos de Concachampions y tal vez su mejor resultado fue la Copa Suramericana de 2006, cuando Pachuca se impuso en el segundo torneo en importancia de esta parte del continente. Pero, por ejemplo, en el Mundial de Clubes jamás ha puesto un finalista; solamente dos africanos y un asiático han podido romper con la hegemonía del duelo eterno entre europeos y suramericanos.



En cuanto a sus jugadores, se les reclama continuidad en el exterior. En la temporada que acaba de terminar, solamente Guillermo Ochoa (arquero del Estándar Lieja de Bélgica), Andrés Guardado (mediocampista del Real Betis de España), Raúl Jiménez (delantero del Benfica de Portugal) e Hirving Lozano (atacante del PSV de Holanda), tuvieron regularidad. Javier ‘Chicharito’ Hernández y Miguel Layún, contaron también con cifras rescatables en el Viejo Continente. De resto, hubo muy pocos minutos para futbolistas en Portugal, España y Alemania.









